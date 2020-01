Konzert: Peter Maffay live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Am 29. Februar spielt Peter Maffay in Berlin

Peter Maffay kommt am 29. Februar für ein Konzert nach Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Columbiahalle Peter Maffay live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

50 Jahre auf der Bühne: Peter Maffay geht 2020 auf große Jubiläumstour und spielt im Rahmen der Tournee am 29. Februar ein Konzert in Berlin. Im Gepäck hat der Rockmusiker Songs aus seinem aktuellen Album "Jetzt!". Zum 50. Bühnenjubiläum wollte Maffay kein jubiläumsübliches Best-of herausbringen. „Wir wollten nichts wiederholen und nichts recyceln, sondern zeigen, dass wir den Hintern noch bewegen können", so der Musiker.

Was dürfen Besucher erwarten?

Zwei Jahre nach seiner MTV-Unplugged-Tour wird es bei Peter Maffay dieses Mal lauter zugehen. „Wir sind dankbar, dass es so viele Menschen gab und gibt, die uns begleitet, gefordert und motiviert haben, und die immer noch an unserer Seite sind“, so Maffay: "Das Jubiläum wollen wir ausgiebig mit einem Album und einer Tour feiern.“

Wo wird Peter Maffay in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja und nein, auf der Internetseite der Veranstalter sind derzeit keine regulären Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Wer sich auf der Internetseite für den Event-Alarm registriert, erhält eine Benachrichtigung per Email, falls durch die Aufhebung von Sperrungen oder die Rückgabe von Kontingenten doch noch Tickets frei werden. Premium-Tickets gibt es noch für das Konzert zu einem Preis von 129 Euro (zzgl. Gebühren).

Wann geht es in der Mercedes-Benz Arena los?

Der Einlass startet am Sonnabend (29. Februar) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: dpa

Welche Songs wird Peter Maffay in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Peter Maffay bei seinem Konzert am 29. August 2019 in Berlin:

1000 Wege Jetzt Morgen Luft und Liebe Das ist gut 100.000 Stunde Größer als wir Alles von mir Nur einmal hier Wenn du wieder kommst Kopf hoch! Für immer jung So schließt sich der Kreis 1000 Wege Jetzt

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Peter Maffay live in der Mercedes-Benz Arena, Sonnabend, 29. Februar 2020, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.