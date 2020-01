Kollatz: Wohnungsankauf in Karl-Marx-Allee war "falsch"

Berlin. Die Verstaatlichung von rund 670 Wohnungen in der Berliner Karl-Marx-Allee war nach Einschätzung von Finanzsenator Matthias Kollatz ein Fehler. "Was an der Karl-Marx-Allee passiert ist, war falsch", sagte der SPD-Politiker der "Berliner Morgenpost" (Freitag). "Dort mussten wir aus Steuermitteln 125 000 Euro pro Wohnung zuschießen über den Lebenszyklus. Deswegen machen wir das nicht noch einmal." Wo es sinnvoll sei, werde Berlin über seine kommunalen Gesellschaften aber weiter Wohnungen zukaufen. "Die Zielvorgabe ist, dass dafür über den Lebenszyklus keine Steuermittel eingesetzt werden. Wir wollen etwa 5000 Wohnungen pro Jahr erwerben, ohne Zuschüsse", so Kollatz.

Der Lebenszyklus einer Wohnung entspricht der Dauer, in der sie bewohnt und vermietet werden kann.

Die Kommunalisierung ist neben dem Neubau und regulierenden Maßnahmen wie dem geplanten Mietendeckel die dritte Säule der Senatsstrategie gegen steigende Mieten. Seit Anfang 2017 kauften städtische Unternehmen mehr als 10 000 Wohnungen auf, die größtenteils in den 1990er Jahren oder später vom Land Berlin zur Schuldentilgung regelrecht verschleudert worden waren. Darunter waren im Vorjahr auch die fraglichen Wohnungen in der Karl-Marx-Allee, deren Bewohner sich gegen eine Übernahme durch den Konzern Deutsche Wohnen wehrten.

Opposition und Steuerzahlerbund kritisieren die teure Ankaufpraxis seit längerem. Aus ihrer Sicht wäre das Geld für den Wohnungsneubau besser investiert. Aktuell besitzen die kommunalen Gesellschaften über 310 000 Einheiten - gut 20 Prozent aller Berliner Mietwohnungen.