Der Konzern Siemens will bis zu 600 Millionen Euro in Spandau investieren. Bereits 2022 sollen die Bauarbeiten beginnen.

Pläne vorgestellt So will Siemens in Siemensstadt für 600 Millionen Euro bauen

Berlin. Der Siemens-Campus an der Nonnendammallee wird nach dem Entwurf des Büros Ortner und Ortner Baukunst und der Landschaftsarchitekten Capatti staubach errichtet. Die Berliner Planer setzten sich im städtebaulichen Wettbewerb zur Gestaltung der Siemensstadt 2.0 gegen 16 andere Bewerber durch. Der Jury-Vorsitzende Stefan Behnisch lobte die hohe städtebauliche Qualität der Ideen für die Zukunft der 70 Hektar, die bisher noch ein geschlossenes Industrieareal darstellen.

Besonderheit des Entwurfs ist ein Hochhaus, das auf dem Areal westlich der historischen Konzernrepräsentanz und des Schaltwerk-Hochhauses 150 Meter in die Höhe wachsen soll. Daneben sollen 60 Meter hohe Gebäude den zentralen Stadtplatz des neuen Quartiers säumen. „Das Hochhaus war der größte Problempunkt in den Debatten der Jury“, sagte Behnisch. Der Entwurf habe trotz des Hochhauses gewonnen. „Siemens wollte sich nicht über ein Hochhaus charakterisieren.“ Letztlich ließen sich die Manager um den in Berlin geborenen Konzernvorstand Cedrik Neike von der Qualität des Plans für ihren Campus überzeugen, in den allein Siemens in den kommenden Jahren 600 Millionen Euro investieren will.

So fiel das Votum am Ende einstimmig aus. Der Entwurf bilde „kein fertiges Bild“, sondern lasse Raum für eine notwendige Entwicklung, sagte der Jury-Vorsitzende. Es werde keine festen Achsen und lange Straßen geben, sondern unterschiedlich große Freiräume. Die bestehenden Schaltwerkshallen sind für eine kulturelle und öffentliche Nutzung vorgesehen. Das historische Schaltwerkshochhaus wird neben Büros auch Wohnungen und ein Hotel aufnehmen. Insgesamt werden auf dem Areal 2750 Wohnungen entstehen. Auch Kitas und eine Schule sind geplant.

Gewerbe und Büros sollen auf 420.000 Quadratmetern Räume finden. Siemens-Vorstand Neike, der in der Siemensstadt seine Ausbildung absolviert hatte, sprach von einem Meilenstein. „Ich bin stolz, begeistert und etwas ehrfürchtig“, sagte der Manager. Man habe hart gearbeitet, „damit der Kopf des Vorstandes und das Herz des Berliners zusammenfinden.“ Das Ergebnis habe ihn überzeugt. „Wir wollten ein sichtbares Signal setzen, dass wir diese Siemensstadt in die Zukunft mitnehmen können.“

50 Experten haben der Jury zugearbeitet

Neike hob die gute Zusammenarbeit mit dem Senat und dem Bezirk Spandau hervor. Berlin sei nicht langsam. „Dieses Jahrhundertprojekt hat das Gegenteil bewiesen“, sagte Neike. 2022 sollen die ersten Bauarbeiten beginnen, bis 2030 soll der neue Stadtteil fertig sein.

Begonnen wird mit den Bauarbeiten auf dem Teil des Geländes, der nördlich der Konzernrepräsentanz liegt. Zu den ersten Gebäuden soll auch die Schule gehören, die nach Angaben von Spandaus Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD) eine Europaschule mit Schwerpunkt Englisch werden soll.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nannte es eine wesentliche Aufgabe des Senats, auch Orte für wirtschaftliche Tätigkeit in der Stadt weiter zu entwickeln. „Wir brauchen auch dafür Räume und die Siemensstadt spielt dabei eine herausragende Rolle“, sagte Müller.

Ein ehemals geschlossener Industriestadtteil, der sich nicht öffnen wollte, lädt jetzt ein, beschrieb Müller die Vision. Man habe „Respekt vor der Geschichte, gleichzeitig wolle man die Chance nutzen, in die Zukunft zu schauen. Er lobte die konstruktive Arbeit in der Jury, der auch noch 50 Experten zugearbeitet haben. Nun wolle man an der Geschwindigkeit bei der Umsetzung des Siemens-Campus festhalten.