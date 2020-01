ÖPNV S-Bahn Berlin so pünktlich wie seit Jahren nicht

Die Züge der Berliner S-Bahn sind 2019 wieder pünktlicher gefahren. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 96,06 Prozent der Bahnen nach Zeitplan erschienen. Das teilte S-Bahn-Chef Peter Buchner mit. Das Ergebnis ist eine Punktlandung: Denn die mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg vereinbarte Pünktlichkeitsquote liegt bei 96 Prozent. Erstmals seit langem wurde diese Vorgabe nun von der S-Bahn wieder erreicht.

Berücksichtigt werden muss bei den Werten, dass ein Zug schon als pünktlich gilt, wenn er weniger als vier Minuten zu spät in den Bahnhof einfährt. Dennoch zeigt der Trend nach oben. Denn in den beiden zurückliegenden Jahren riss die Deutsche Bahn als Betreiber diese Marke teils deutlich. Noch im zweiten Halbjahr 2017 kamen nur 93,6 Prozent der Bahnen rechtzeitig an.

Genaue Monatszahlen für das komplette Jahr konnte die S-Bahn auf Anfrage nicht mitteilen. Diese sollen erst am Donnerstag veröffentlicht werden. Zwischenstände aus dem vergangenen Jahr zeigen jedoch, dass die Pünktlichkeit im Laufe des Jahres gelitten hat. So lag die Pünktlichkeitsrate im gesamten S-Bahn-Netz bis Ende August noch bei 96,26 Prozent.

Zahl der Zugausfälle „stark zurückgegangen“

Auch die Zugausfälle sind laut Buchner im vergangenen Jahr „stark zurückgegangen“. Ein genauer Wert soll auch hier erst am Donnerstag kommuniziert werden. Die positive Entwicklung deutete sich jedoch bereits im Jahresverlauf an. So hatte sich die Zahl der wegen defekter oder ausgefallener Züge nicht gefahrener Kilometer im ersten Halbjahr 2019 laut S-Bahn gegenüber 2018 um 28 Prozent auf 422.000 Zug-Kilometer verringert.

Während die Zahl der Störungen am Fahrzeug etwa durch Technikausfälle um 19 Prozent zurückgegangen sei, habe sich die Zahl der Ausfälle durch Fremdeinwirkung um elf Prozent erhöht. In die Kategorie fallen zum Beispiel Einsätze der Polizei, die bei gewalttätigen Auseinandersetzungen auf Bahnsteigen und „Personen im Gleis“ alarmiert wird.

„Die gute Betriebsqualität im abgelaufenen Jahr ist für uns kein Ruhekissen“, teilte Buchner mit. Man werde mit unverminderter Kraft daran arbeiten, besser zu werden, um den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel leicht zu machen.