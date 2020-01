Friedrichstadt-Palast-Intendant Berndt Schmidt ausgezeichnet

Nichts lässt einen den grauen Alltag so schnell und nachhaltig vergessen wie ein Besuch im Friedrichstadt-Palast. Die aktuelle Show „Vivid“ mit einem sensationellen Akrobaten- und Tänzeraufgebot sowie ausgefallenen Kostümkreationen ist das beste Beispiel dafür. Bunte, extravagante Revue-Kunst vom Feinsten. Das wird auch vom Publikum belohnt. Allein in den ersten sechs Monaten sahen über 260.000 Zuschauer die Show. Die Auslastung lag damit über 93 Prozent.

So hoch wie in kaum einem anderen Berliner Haus. Damit es so gut läuft, ist natürlich ein Riesen-Team vor und hinter den Kulissen dafür verantwortlich. Doch wer die jüngere Geschichte des Hauses kennt, der weiß, der ganz große Erfolg kam erst mit Berndt Schmidt, seit November 2007 Intendant und Geschäftsführer des Friedrichstadt-Palasts. Nicht nur dafür wurde er nun zum „Berliner des Jahres“ gekürt.

Der promovierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler war vorher als Kulturmanager unter anderem bei der Bertelsmann AG, am Musiktheater Neuschwanstein und bei der Stage Entertainment tätig. Dass er mal der Chef der weltgrößten Showbühne wird, hat er da noch nicht geahnt. Und doch hat er die Weichen im Friedrichstadt-Palast von Anfang neu gestellt. Ein Muss, denn er kam ans Haus, als Europas größtes Revue-Theater tief in der Krise war und Negativ-Schlagzeilen schrieb. „Friedrichstadt-Palast läuft das Publikum davon“ titelte damals beispielsweise die Zeitung „Die Welt“.

Abkehr vom Musical, hin zur Revue

Schmidt verordnete einen radikalen Paradigmenwechsel: „Keine Musicalgeschichten mehr, hin zur ureigenen Revue!“ Sein Motto lautete damals: „Hinter der Bühne wird gespart, auf der Bühne nicht!“ Er strich die seinerzeit geplante Produktion „In 80 Tagen um die Welt“. Ließ statt in den üblichen zwei Jahren in nur zehn Monaten eine neue Show stemmen. Damit setzte er ambitioniert auf volles Risiko – und gewann. Mit „Qi - eine Palast-Phantasie“ landete das Haus einen Bühnen-Hit. Zeigte, wie moderne, zeitgemäße Revue geht. Und fährt seitdem die höchsten Ticketumsätze in der Palast-Geschichte ein.

Mit der Intendanz von Berndt Schmidt hat sich im Friedrichstadt-Palast viel geändert. So öffnete er das Haus im Oktober für den künftigen Volksbühnen-Intendanten René Pollesch und sein Sprechtheater. Immer für eine Überraschung gut, zeigte Schmidt damit auf, dass die Grenzen zwischen E- und U-Theatern künstlich sind. Er findet: „Die Potenziale dieses Hauses sind lange nicht ausgeschöpft. Immer mehr Menschen, auch Fachleute, erkennen, dass unsere Form der Unterhaltung durchaus Tiefe hat, dass unsere Ballettcompagnie keine Funkenmariechen sind, sondern auf dem Niveau von Staatsballetten tanzen, nur vielseitiger. Vor wenigen Jahren sprach die feministische ,taz’ noch despektierlich von Hupfdohlen, wenn sie über unsere Tänzerinnen sprach.“

Er erhielt Hassmails und sogar Morddrohungen

Nach sieben erfolgreichen Produktionen weiß der 55-Jährige: „Wir zeigen, dass gute Unterhaltung Position beziehen kann – und dennoch erfrischend und unterhaltend bleibt. Anders als die meisten Unterhaltungskonzerne bauen wir keine Kunstprodukte mit der Absicht, dass sie möglichst viel verkaufen. Wir schaffen Unterhaltungskunst, die uns am Herzen liegt und daher neben all dem Glitter und Funkeln auch Authentizität und Würde ausstrahlt. Dass es dann auch noch gut verkauft, ist kein Widerspruch, sondern eher ein Beleg dafür, dass am Reißbrett konzipierte Marketingkunst Scheiße ist.“ Deutliche Worte.

Position beziehen Berndt Schmidt und der Friedrichstadt-Palast auch in politisch-gesellschaftlicher Hinsicht. Für multikulturelle Vielfalt, gegen Rassismus und Antisemitismus, gegen die AfD. Der Friedrichstadt-Palast gehört zu den Unterzeichner der „Berliner Erklärung der Vielen“. Mit seinem Engagement löste Schmidt nicht nur heftige Proteste aus. Er erhielt auch zahlreiche Hassmails, sogar Morddrohungen. Eine Vorstellung im Friedrichstadt-Palast musste wegen einer Bombendrohung geräumt werden.

Trotz der Anfeindungen geht Schmidt seinen Weg weiter. Für ihn ein wichtiges Anliegen: „Ich bin nicht gegen Rechts, sondern gegen Rechtsextremismus. Konservativ zu sein ist keine Schande, nationalistisch und rassistisch zu sein, schon. Eine Intendantin wie Shermin Langhoff oder ein Intendant wie Barrie Kosky müssen sich nicht explizit gegen Rechtsextremismus äußern. Ihre persönliche Vita und ihr künstlerisches Programm sind bereits ein klares Statement gegen Rechtsextremismus. Wir dahingegen sind ein Volkstheater im besten Sinne mit Gästen aus Stadt und Land, jung und alt, links bis rechts. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist ein Bekenntnis zu Demokratie, Freiheit und Vielfalt ja eigentlich so was von normal – aber eben heute nicht mehr. Daher muss man es klar sagen und wenn man für solche Selbstverständlichkeiten einen Shitstorm und Bombendrohungen erhält, ist das ein Beleg dafür, dass es höchste Zeit dafür war und ist.“

Dem Friedrichstadt-Palast steht diese Zivilcourage ausnehmend gut. Ebenso wie der Mut, künstlerisch immer wieder Neues zu wagen. Dadurch werden die Erwartungshaltungen seitens des Publikums natürlich immer höher. Unter Zugzwang lässt sich Berndt Schmidt davon allerdings nicht setzen. Auch in dieser Hinsicht geht er seinen eigenen Weg: „Ich versuche mich von dem Gedanken zu lösen, Umsatzzahlen zu toppen, sondern Kunst zu machen, die etwas sagt. Insofern ist natürlich die Absicht, jede vorangegangene Produktion inhaltlich zu übertreffen. Ob das dann auch ökonomisch so wird, ist Glück.“ Eine weise Sicht auf die Dinge.

Berliner des Jahres

Wer hat im zurückliegenden Jahr Herausragendes geleistet? Diese Frage stellen wir unseren Lesern seit 2004. Die Leser haben dabei auch 2019 wieder ihre 50 Favoriten gekürt. Eine Jury unter Vorsitz von Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost, hat dann die endgültige Entscheidung getroffen. Gesucht wird bei diesem ganz besonderen Jahresrückblick regelmäßig eine Persönlichkeit, die es verdient, für ihre Leistung in Berlin ausgezeichnet zu werden.

Zu den Siegern der vergangenen Jahre zählten etwa der im Juli 2019 verstorbene Unternehmer Hans Wall. Er erhielt die Auszeichnung 2005, weil er etliche Projekte in der Stadt großzügig unterstützte. 2008 wurde der Entertainer Frank Zander geehrt, der seit Jahren ein Gänsebratenessen für Tausende Bedürftige organisiert. BM