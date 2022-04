An den Osterfeiertagen haben Geschäfte geschlossen. Einige Berliner Supermärkte dürfen dennoch öffnen. Der Überblick.

Die allermeisten Supermärkte, Discounter und Drogerien bleiben an Christi Himmelfahrt in Berlin geschlossen. Doch einige Märkte dürfen öffnen, obwohl Feiertag ist.

Ostern 2022 Ostern in Berlin: Diese Supermärkte haben geöffnet

Berlin. Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag sind gesetzliche Feiertage, Geschäfte und Supermärkte haben in der Regel geschlossen. Einige Ausnahmen gibt es aber in Berlin. Wer also noch etwas vergessen hat, kann noch einen Abstecher zu einigen Supermärkten machen. Eine Auswahl von Märkten, die geöffnet haben.

Ostern in Berlin: Diese Supermärkte haben geöffnet

Mitte

Denn's Biomarkt im Bahnhof Gesundbrunnen, Hanne-Sobek-Platz,13357 Berlin

Karfreitag 8:00 - 21:00 Uhr

Samstag 8:00 - 21:00 Uhr

Ostersonntag 8:00 - 21:00 Uhr

Ostermontag 8:00 - 21:00 Uhr

Rewe Hauptbahnhof

Karfreitag: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Samstag: 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Ostersonntag: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Ostermontag: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Edeka Bahnhof Friedrichstraße

Karfreitag: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Samstag: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Ostersonntag: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Ostermontag: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Spar Express Bahnhof Alexanderplatz

Karfreitag: 8:00 Uhr bis 00:00 Uhr

Samstag: 8:00 Uhr bis 00:00 Uhr

Ostersonntag: 8:00 Uhr bis 00:00 Uhr

Ostermontag: 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Charlottenburg-Wilmersdorf

Ullrich Verbrauchermarkt, Kantstrasse 7, 10623 Berlin

Karfreitag von 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Samstag: 7:00 Uhr - 23:00 Uhr

Ostersonntag von 9:00 bis 22:00 Uhr

Ostermontag offen von 9:00 bis 22:00 Uhr

Denns Biomarkt Bahnhof Zoo

Karfreitag 2022: 8:00 Uhr - 22:00 Uhr

Samstag 2022: 8:00 Uhr - 22:00 Uhr

Ostersonntag 2022: 8:00 Uhr - 22:00 Uhr

Ostermontag 2022: 8:00 Uhr - 22:00 Uhr

Tempelhof-Schöneberg

Edeka Bahnhof Südkreuz

Karfreitag von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Samstag von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Ostersonntag von 8:00 bis 22:00 Uhr

Ostermontag von 8:00 bis 22:00 Uhr

Friedrichshain-Kreuzberg

Penny am Ostbahnhof

Karfreitag geöffnet von 7:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Samstag geöffnet von 7:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Ostersonntag geöffnet von 7:00 bis 23:00 Uhr

Ostermontag geöffnet von 7:00 bis 23:00 Uhr

Denns Biomarkt am Ostbahnhof

Karfreitag 2022: 7:00 Uhr - 22:00 Uhr

Samstag 2022: 7:00 Uhr - 22:00 Uhr

Ostersonntag 2022: 7:00 Uhr - 22:00 Uhr

Ostermontag 2022: 7:00 Uhr - 22:00 Uhr

Lichtenberg

Edeka Bahnhof Lichtenberg

Karfreitag: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Samstag: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Ostersonntag: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Ostermontag: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

An den Osterfeiertagen sind noch weitere Geschäfte in Berlin geöffnet, wie zum Beispiel einige Blumenläden und Bäckereien. Auch in den geöffneten Tankstellen kann man Lebensmittel kaufen.

Diese Drogerien haben in Berlin an Ostern geöffnet

Mitte

Rossmann im Hauptbahnhof

Karfreitag: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Samstag: 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Ostersonntag: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Ostermontag: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Rossmann im Bahnhof Friedrichstraße

Karfreitag: 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Samstag: 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Ostersonntag: 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Ostermontag: 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Rossmann im Bahnhof Alexanderplatz

Karfreitag: 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Samstag: 8:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Ostersonntag: 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Ostermontag: 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Douglas im Hauptbahnhof

Karfreitag: 10:00 Uhr - 19:00 Uhr

Samstag: 8:00 Uhr - 21:00 Uhr

Ostersonntag: 10:00 Uhr - 19:00 Uhr

Ostermontag: 10:00 Uhr - 19:00 Uhr

Lichtenberg

Rossmann im Bahnhof Lichtenberg

Karfreitag: 8:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Samstag: 8:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Ostersonntag: 8:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Ostermontag: 8:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Friedrichshain-Kreuzberg

Rossmann im Ostbahnhof

Karfreitag: 8:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Samstag: 8:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Ostersonntag: 8:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Ostermontag: 8:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Tempelhof-Schöneberg

dm Drogerie Markt Südkreuz

Karfreitag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag: 8:00 Uhr - 20:00 Uhr

Ostersonntag: 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Ostermontag: 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Charlottenburg-Wilmersdorf

dm Drogerie Markt Bahnhof Zoo

Karfreitag: 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Samstag: 7:00 Uhr - 22:00 Uhr

Ostersonntag: 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Ostermontag: 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Diese Pflanzencenter haben Ostern geöffnet:

Der Holländer GmbH, Treptower Park 71-74, 12435 Berlin

Karfreitag: 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Samstag: 9:00 Uhr - 18:00 Uhr

Ostersonntag: 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Ostermontag: 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Der Holländer GmbH, Trakehner Allee 1a, 14053 Berlin

Karfreitag: 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Samstag: 9:00 Uhr - 18:00 Uhr

Ostersonntag: 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Ostermontag: 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr