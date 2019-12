Berliner Jugendämter suchen dringend Personal

Fehlende Mitarbeiter in den Jugendämtern sind ein Thema, das Politik und die Behörden seit langem beschäftigt. Wie hier in Mitte vor einigen Jahren.

Trotz aller Anstrengungen gelingt es den Bezirken nicht, freie Stellen in den Jugendämtern zu besetzen. Nach Angaben der Bildungsverwaltung sind von derzeit 901 Stellen lediglich 793 besetzt. Das geht aus der Antwort von Bildungsstaatssekretärin Sigrid Klebba auf eine Anfrage der Grünen hervor. Zwar wurden in den Jugendämtern im vergangenen Jahr insgesamt sogar mehr Stellen geschaffen. Es fehlen aber Sozialarbeiter, die sie auch besetzen können.

Insgesamt sei aber eine positive Entwicklung zu verzeichnen, sagt die jugendpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Marianne Burkert-Eulitz. „Wir sind nicht da, wo wir hinwollen, aber es hat sich einiges getan“, sagt Burkert-Eulitz, die die Anfrage gestellt hat. Noch vor wenigen Jahren seien die Jugendämter dramatisch unterbesetzt gewesen, einzelne Mitarbeiter hätten 100 oder mehr Fälle bearbeiten müssen. „Jetzt sind es durchschnittlich 68“, sagt die Jugend-Expertin. Die Ämter näherten sich der Zielzahl von 55 an.

Noch vor zwei Jahren sah es in den bezirklichen Jugendämtern deutlich schlechter aus. Damals war fast ein Drittel der 175 Stellen unbesetzt. Die hohe Arbeitsbelastung führte zu einem höheren Krankenstand, der den Druck auf die Mitarbeiter weiter erhöhte.

Der hohe Arbeitsdruck schreckt Bewerber ab

Zuletzt hatte sich die Bildungsverwaltung im April zusammen mit den Jugendämtern getroffen und über einen Ausweg aus der Krise ausgetauscht. Denn, so die Erkenntnis der Verwaltung, je mehr Stellen unbesetzt sind, desto weniger Bewerber gibt es, weil die potenziellen Mitbewerber der hohe Arbeitsdruck abschreckt.

Denn an Arbeit mangelt es den Jugendämtern nicht. Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben der Bildungsverwaltung insgesamt 14.852 sogenannte Gefährdungsmeldungen. Das heißt, Erkenntnisse über möglicherweise gefährdete Kinder in Familien. Dabei wurde in 7088 Fällen eine akute oder latente Gefahr für die Kinder festgestellt. Insgesamt 878 Kinder wurden daraufhin von den Behörden in Obhut genommen, um eine weitere Gefahr oder sogar einen weiteren Schaden für sie auszuschließen. In diesem Jahr gab es bis zum 30. November bereits 11.969 Gefährdungsmeldungen und 723 Inobhutnahmen.

Die meisten Kinder wurden demnach im Bezirk Mitte aus den Familien genommen (141), gefolgt von Reinickendorf (106) und Friedrichshain-Kreuzberg (103). Die wenigsten gab es in Spandau (16), Steglitz-Zehlendorf (37) und Tempelhof-Schöneberg (40).

Um die Personalnot zu senken, hat die Verwaltung zahlreiche Initiativen gestartet. So wurden die Ausbildungskapazitäten ausgebaut und die Möglichkeit einer dualen Ausbildung eingerichtet. Außerdem erhalten die Mitarbeiter zahlreiche Fort- und Weiterbildungsangebote. So soll der Verbleib der Beschäftigten im sogenannten Regionalen Sozialen Dienst gesichert werden. Künftig soll auch der Quereinstieg erleichtert werden, um den Facharbeitermangel, der auch in den Jugendbehörden herrscht, zu beseitigen.

Wegen der schlechten Arbeitsbedingungen haben viele Sozialarbeiter in der Vergangenheit der Verwaltung den Rücken gekehrt. „Jahrelang wurde auch nicht eingestellt“, sagt Burkert-Eulitz. Deswegen klaffe jetzt eine Lücke zwischen erfahrenen, älteren Mitarbeitern und neuen Beschäftigten. „Die Arbeit im Regionalen Sozialen Dienst ist ein stressiger Job, für den man große Berufserfahrung braucht“, sagt Burkert-Eulitz.

Die personelle Ausstattung – nicht nur in den Jugendämtern – ist insgesamt für die Verwaltung eine große Herausforderung, da die Stadt seit Jahren kontinuierlich wächst. Für die Jugendämter bedeutet das, dass sie derzeit für die 597.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in der Stadt zuständig sind. Vor fünf Jahren waren es noch 71.000 junge Menschen weniger.

Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz sind die Jugendämter verpflichtet, im Fall einer Kindeswohlgefährdung einzugreifen. Dazu sollen mehrere Fachleute die Situation des Kindes untersuchen und bewerten. Hält das Jugendamt eine Gefährdung für geboten, ist es dazu verpflichtet, mit den Kindern und deren Eltern nach einer Lösung zu suchen und Hilfestellungen zu gewähren. Im schlimmsten Fall können die Ämter das Kind den Eltern entziehen und in einer Jugendeinrichtung unterbringen.