Ausgehen in Berlin: Das sind die besten Tipps fürs Wochenende

Freizeit in Berlin Das sind die besten Tipps fürs Wochenende in Berlin

Ein Spaziergang im Lichterglanz durch den Botanischen Garten

Jetzt ist genau der richtige Moment, um das Weihnachtsfest ganz in Ruhe im Botanischen Garten ausklingen zu lassen. Die Lichtershow „Christmas Garden“ ist noch bis Anfang Januar 2020 zu sehen. Drängten sich vor Heiligabend die Besucher oft auf den Wegen, geht es vielleicht jetzt etwas entspannter zu. Auf dem zwei Kilometer langen Rundweg durch den Garten erwarten die Besucher 32 verschiedene Lichtinstallationen. So geht es durch einen Zauberwald, der mit Nebel und Laserstrahlen düster und gespenstisch wirkt. Strahlend hell dagegen ist es in der „Kathedrale des Lichts“, in der die Besucher auch gern stehenbleiben, um die Lichter auf sich wirken zu lassen. Sterne, Schwäne und Vögel sind unter anderen am Wegesrand zu sehen. Am Großen Tropenhaus gibt es Glühwein und Crêpes.

Christmas Garden, Eingang Königin-Luise-Platz oder Unter den Eichen, bis 5. Januar 2020, tgl. von 16.30 Uhr bis 22 Uhr. Karten unter www.christmas-garden.de oder an der Kasse des Botanischen Gartens. Eintritt ab 17 Euro, ermäßigt ab 14,50 Euro.

„Von Menschen und Mauern“ im Schloss Biesdorf

Die Mauer-Ausstellung ist im Schloss Biesdorf zu sehen.

Foto: Karin Scheel

Auch wenn das Jubiläumsjahr des Mauerfalls nun endet, ist im Schloss Biesdorf noch bis ins nächste Jahr die Ausstellung „Von Menschen und Mauern – 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer“ zu sehen. In historischer Kulisse werden Kunstwerke der Malerei, Fotografie, Grafik und Plastik sowie Videoinstallationen gezeigt. Unter den Künstlern befinden sich etwa Stefan Roloff oder Erasmus Schröter, aber auch international bekannte Maler wie Martin Kippenberger. Christo und Marina Abramovic setzen die Ausstellung in einen internationalen Kontext, indem sie Mauern außerhalb Berlins künstlerisch verarbeiten. Im Mittelpunkt der Ausstellungsstücke steht stets der Mensch in seinem Verhältnis zur politischen Macht, verkörpert durch eine Grenze oder Mauer. Die Berliner Mauer wird dabei in verschiedenen Stadien gezeigt.

Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55. Tel. 516 5677 90, täglich 10 bis 18 Uhr, freitags 12 bis 21 Uhr, dienstags geschlossen. Am 1.1. ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die Ausstellung ist bis zum 14. Februar zu sehen.

Zwischen den Feiertagen die Zitadelle Spandau entdecken

Die Zitadelle Spandau bietet verschiedene Ausstellungen.

Foto: Jessica Hanack

Eine Mischung aus Kultur und Geschichte gibt es auf der Zitadelle Spandau zu entdecken. Dort befinden sich gleich mehrere Museen und Ausstellungen. Im Kommandantenhaus können Besucher etwas zur Geschichte der Burg und Festung lernen, im Proviantmagazin der Zitadelle gibt es die Ausstellung „Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler“. Sie umfasst politische Denkmäler, die einst das Berliner Stadtbild prägten, aber später daraus verschwunden sind. Nur noch bis zum 5. Januar ist die Ausstellung „Der Naive Krieg“ zu sehen. Gezeigt werden darin gesammelte Werke von Georg Barber – als Künstler nennt er sich ATAK –, die einen Einblick in die Auseinandersetzung mit dem Militärischen in der Kunst geben. Die Werke stammen von Menschen in Kriegszeiten, vor allem Soldaten und Kriegsgefangenen, die ihre Erlebnisse auf kreative Weise verarbeiteten. Wer die Festung nicht alleine erkunden möchte, kann am Sonntag an einer Führung teilnehmen. Start ist um 11 Uhr.

Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, am Wochenende geöffnet von 10 bis 17 Uhr, Eintritt 4,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Die Führung kostet 3 Euro.

„Die Stachelschweine“ starten mit einem neuen Programm

Überall ist besser als nichts: Das Stachelschwein-Ensemble erklärt Berlin.

Foto: Stachelschweine

„Überall ist besser als nichts“ ist das brandaktuelle Nummernprogramm des neuen Stachelschweine-Ensembles. Die zweite Produktion des Hauses, seit Kabarettist Frank Lüdecke die künstlerische Leitung übernommen hat. Das Programm wendet sich an den überzeugten Urberliner von der Schwäbischen Alb. Auch die gesamtgesellschaftliche Perspektive wird nicht fehlen. Kommen nach den Negativzinsen jetzt auch die Negativlöhne? Können Negativmieten gedeckelt werden? Wie will Anja Karliczek das Internet aus den neuen Bundesländern heraushalten? Und wer ist überhaupt Anja Karliczek? „Überall ist besser als nichts“ ist ein Kaleidoskop des täglichen Wahnsinns: Ein Neuköllner Bestatter erläutert, welche Kompromisse Sie bei der 999-Euro-Beerdigung eingehen müssen. Eine SUV-Panzerfahrerin erklärt den ökologischen Umgang mit E-Roller-Touristen und Ü-70 Schleichern.

Stachelschweine, Europa-Center, Tauentzienstr. 9-12. Nächste Vorstellungen am 30. Dezember,

2. und 3. Januar, jeweils 20 Uhr.

Puppenspiel mit Hexe und Lebkuchenhaus im Figurentheater Grashüpfer

Hänsel und Gretel im Figurentheater Grashüpfer.

Foto: Monika Parthier

Es ist ein vergnügliches Marionettenspiel nach dem Märchen der Brüder Grimm. Vor Bilderbuch-Kulissen und mit handgefertigten Marionetten erzählt Monika Parthier die Geschichte von den Geschwistern, die sich im Wald verirren und das Hexenhaus finden, dessen Dach mit Lebkuchen gedeckt ist. Der Grund für den Irrweg: Hänsel und Gretel hatten den Milchkrug mit der letzten kostbaren Milch zerbrochen. Ihre Mutter war verzweifelt und schickte die Kinder los, damit sie Beeren sammeln. Im Stück erklingen Musikmotive aus der Oper von Engelbert Humperdinck, darunter „Suse, liebe Suse“, „Brüderchen, komm tanz mit mir und „Ein Männlein steht im Walde“. Die Aufführung eignet sich für Kinder ab 4 Jahre. Monika Parthier hat an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin studiert. Ihr Puppentheater gründete sie 1994.

28. und 29.12, jeweils 16 Uhr, Figurentheater Grashüpfer, Puschkinallee 16 A, Alt-Treptow, Karten kosten neun Euro, für Kinder sechs Euro. Tel. 53 69 51 50. theater-treptower-park.de

„Einfach tanzen“ zum Mitmachen am Winterfeldplatz

„Einfach Tanzen“ im Feld Theater für junges Publikum.

Foto: René Löffler

Auf der Bühne des Feld Theaters erzählen zwei Künstler, wie sie angefangen haben zu tanzen. Sie erzählen mit Bewegungen, durch Sprünge und Gesten und Mimik. Es geht auch um Schüchternheit und wie man sie überwindet, um Unterstützung und um die Freude am Tanzen. Die beiden Tänzer auf der Bühne bewegen sich mal synchron, mal gegensätzlich, im Kontakt miteinander oder auch getrennt. „Einfach tanzen“ heißt das Stück. Nach der Vorstellung bietet Choreograph Martin Nachbar einen kurzen Workshop an. Die Zuschauer können gemeinsam mit ihm einzelne Szenen des Stückes ausprobieren und dabei Kalorien verbrennen, die sich beim reichhaltigen Weihnachtsessen angesammelt haben. Martin Nachbar hatte 2018 gemeinsam mit Gabi dan Droste und Susanne Beyer die Spielstätte am Winterfeldtplatz übernommen. Zuvor war dort das Puppentheater „Hans Wurst Nachfahren“ zu Hause.

28. und 29. Dezember, jeweils 16 Uhr, ab sechs Jahre, Feld Theater für junges Publikum, Gleditschstraße 5, Schöneberg. Karten kosten zehn Euro, für Kinder fünf Euro. Tel. 030 92 12 41 50, www.jungesfeld.de