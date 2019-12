U7 bis Heerstraße: Machbarkeitsstudie für Spandau geplant

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther will untersuchen lassen, ob eine Verlängerung der U-Bahnlinie 7 vom Rathaus Spandau zur Heerstraße Sinn ergibt. Dazu werde ihr Haus in Kürze eine sogenannte Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Spandau: Auch eine Tramlinie könnte in Frage kommen

Darin werde es ergebnisoffen unter anderem um die technische Machbarkeit und erste Einschätzungen zum Kosten-Nutzen-Verhältnis und damit um die Frage gehen, wie viele Menschen von einer solchen neuen Anbindung profitieren würden. Alternativ könnte demnach auch eine Tramlinie in Frage kommen, wobei in Spandau derzeit gar keine Straßenbahn fährt.

Ausbau von Trams hat Priorität

Im Koalitionsvertrag haben SPD, Linke und Grüne dem Ausbau der Straßenbahn Priorität eingeräumt - nicht zuletzt, weil das billiger ist und schneller geht. Allerdings wurden auch Machbarkeitsstudien für zunächst drei U-Bahn-Verlängerungen in Auftrag gegeben: zum Flughafen BER, zum Märkischen Viertel und zur Urban Tech Republic auf dem Gelände des dann geschlossenen Flughafens Tegel.

Martin Hikel fordert Verlängerung der U7 ab Rudow

Der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hikel, plädiert für eine Verlängerung der U7 ab Rudow. „In Rudow sprechen wir über eine Verlängerung der U7. Buckow wächst mit seinem Brandenburger Nachbarn Großziethen zusammen. Wenn sie über die Stadtgrenzen laufen, sehen sie keinen Unterschied. Die Bebauung ist genauso dicht“, sagte Hikel der Berliner Morgenpost.

Jeden Morgen sei die Verkehrsader Buckower Damm verstopft. Deswegen müsse laut Hikel auch der Nahverkehr nach Brandenburg wachsen. „Die BVG sollte ihre Busse auch durch Brandenburg fahren lassen. Das tun sie momentan aber noch nicht. Darauf warten aber ziemlich viele Leute“, erklärt Hikel.

