Silvesterparty am Brandenburger Tor 2019: Was Besucher wissen müssen

Berlin feiert in das neue Jahr. Am Brandenburger Tor findet zum 25. Mal Deutschlands größte Silvesterparty statt. Zehntausende Besucher aus aller Welt werden erwartet. Polizei und Feuerwehr sind in der Silvesternacht mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Krankenhäuser sind auf Bölleropfer vorbereitet. Auch die Berliner Stadtreinigung hat vorgesorgt und bietet 550 Mitarbeiter und 150 Fahrzeuge auf, um am Neujahrstag die Hinterlassenschaften der Feierlichkeiten in der ganzen Stadt wegzuräumen.

Silvester 2019 in Berlin - Die Sperrungen im Einzelnen:

Der Pariser Platz wird am 31.12.2019 ab 15 Uhr gesperrt. Im Einzelnen werden in den nachstehend aufgeführten Zeiträumen folgende Bereiche gesperrt:

Silvester in Berlin 2019: Sperrungen bis Donnerstag, 2.1.2020, 24 Uhr

Pariser Platz nördlich der Mittelinsel zwischen Ein- und Ausfahrt zur Französischen Botschaft

Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern (ausschließlich) und Ebertstraße

Yitzhak-Rabin-Straße zwischen Straße des 17. Juni und Scheidemannstraße

Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße/Dorotheenstraße und Behrenstraße

John-Foster-Dulles-Allee (Anlieger und BVG frei) und Scheidemannstraße (Anlieger frei)

Dorotheenstraße zwischen Ebertstraße und Wilhelmstraße (Anlieger frei)

Heinrich-von-Gagern-Straße und Willy-Brandt-Straße ab Otto-von-Bismarck-Allee (Anlieger frei)

Paul-Löbe-Allee ab Heinrich-von-Gagern-Straße/Willy-Brandt-Straße (Anlieger frei)

Ebertstraße zwischen Hannah-Arendt-Straße und Behrenstraße (Anlieger frei)

Behrenstraße zwischen Wilhelmstraße und Ebertstraße (Anlieger frei)

Kronprinzenbrücke Richtung Otto-von-Bismarck-Allee (Anlieger frei)

Dienstag, 31.12.2019, ab 15 Uhr Einschränkungen:

Pariser Platz (einschließlich Vorfahrt Hotel Adlon)

Unter den Linden zwischen Pariser Platz und Wilhelmstraße

Wilhelmstraße zwischen Unter den Linden und Dorotheenstraße

Außerdem ist der Bereich des Tiergartens, der sich östlich der Bellevueallee befindet, seit dem 29.12.2019 nicht mehr begehbar.

Siilvester in Berlin: Der Plan der Partymeile am Brandenburger Tor.

Silvester in Berlin 2019: So fahren U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen

Silvester in Berlin: Zum 25. Mal steigt die große Silvesterparty am Brandenburger Tor (Archivbild).

Die BVG teilte mit, dass U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen zu Silvester nach dem Sonnabend- und Neujahr nach dem Sonntagsfahrplan fahren. Die U-Bahnen fahren in der Silvesternacht auf allen Linien durchgehend, auch auf der U4. Lediglich die U55 werde aufgrund der Silvesterfeier am Brandenburger Tor aus Sicherheitsgründen nur bis 16 Uhr fahren. Auf vier Straßenbahn- und 18 Buslinien fahren die Fahrzeuge in kleineren zeitlichen Abständen, der Fahrdienst Berlkönig ist Silvester und Neujahr rund um die Uhr im Einsatz.

Die Polizei gibt zudem folgende Hinweise und Tipps für Silvester:

Taschenverbot: Auf der gesamten Festmeile besteht ein Verbot für Taschen, Rucksäcke und Koffer, die größer sind als 40 mal 40 Zentimeter. Kleiner Handtaschen werden kontrolliert.

Auf der gesamten Festmeile besteht ein Verbot für Taschen, Rucksäcke und Koffer, die größer sind als 40 mal 40 Zentimeter. Kleiner Handtaschen werden kontrolliert. Weitere verbotene Gegenstände : Böller, Feuerwerkskörper, Glasflaschen und gefährliche Gegenstände. Für Feuerwerk gibt es außerhalb der Absperrungen besonders gekennzeichnete Abbrennplätze.

: Böller, Feuerwerkskörper, Glasflaschen und gefährliche Gegenstände. Für Feuerwerk gibt es außerhalb der Absperrungen besonders gekennzeichnete Abbrennplätze. Taschendiebe: Die Polizei warnt vor Taschendieben auf der Partymeile. Besucher sollten folgendes beachten:

- Taschen schließen und möglichst an der Vorderseite des Körpers tragen, im Idealfall mit der Öffnung zum Körper oder unter den Arm geklemmt.

- Keine Wertgegenstände und wenig Bargeld mitnehmen.

- Auf Wertgegenstände achten.

Diese Bands und Künstler treten am Brandenburger Tor auf

Mando Diao

The Rasmus

Vincent Gross

Frank Zander

Kerstin Ott

Karat

Inka Bause und Band

Lotte

Brenner

Hermes House Band

Sonia Liebing

Kery Fay

You Not Us

Simply the Best - Die Tina Turner Story

Sarah Muldoon

Graham Candy

East 17

Orange Blue

Howard Jones

Ilira

Gipsy Kings

Stereoact

Weitere allgemeine Tipps für die Silvesterparty am Brandenburger Tor:

Gegenstände, auch Getränke , nie unbeaufsichtigt lassen.

, nie unbeaufsichtigt lassen. Meiden Sie aggressive Personen und Gruppen .

. Weisen Sie klar und unmissverständlich darauf hin, dass Sie bestimmte Dinge, wie z. B. zu dichtes Herankommen oder Anfassen, nicht wünschen! Machen Sie in einem solchen Fall auf sich aufmerksam! Sprechen Sie andere Feiernde an und bitten um Hilfe!

