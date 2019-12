Dieselfahrverbote verzögern sich bis 2020

Berlin. Fahrer älterer Dieselfahrzeuge in Berlin haben Glück. Einige angekündigte Dieselfahrverbote verzögern sich weiterhin, zum Teil sogar bis ins nächste Jahr hinein. Auf den ersten Abschnitten in Neukölln und an der Stromstraße in Moabit waren die Durchfahrverbote bereits Ende November in Kraft getreten. In der Folgewoche sollten eigentlich die verbliebenen Sperrzonen im Bezirk Mitte eingerichtet werden, teilte der Bezirk Mitte damals mit.

Doch seitdem scheint bei dem Streitthema nicht viel passiert zu sein. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf ihrer Internetseite mitteilt, ist seit dem entgegen der Ankündigung für keinen weiteren Straßenabschnitt ein Dieselfahrverbot verhängt worden.

Diesel-Fahrverbote

Foto: BM Infografik

Als nächstes solle die Strecke Alt-Moabit von Beusselstraße bis Gotzkowskystraße „in den nächsten Tagen“ beschildert, schreibt die VIZ. Bei anderen Abschnitten hingegen sieht es schlechter aus: Für die Verbotszone auf der Brückenstraße zwischen Köpenicker Straße und Holzmarktstraße seien zwar bereits die notwendigen Masten für die Informationstafeln aufgestellt worden. „Die Beschilderung scheiterte bisher aber an den bis heute noch nicht gelieferten Plantafeln in Sondergröße“, teilte die VIZ mit. Das Gleiche Problem gelte für die Zone in der Reinhardtstraße von Kapelle-Ufer bis Charitéstraße. Auch hier heißt es: Masten ja, Schilder nein.

Sperrzone auf Leipziger Straße erst im nächsten Jahr

Am längsten wird die Einführung der Verbotszone ausgerechnet auf dem Streckenabschnitt dauern, auf dem die Debatte um die Stickoxidbelastung durch Dieselfahrzeuge mit der Einführung von Tempo 30 ursprünglich begonnen hatte: der Leipziger Straße. Künftig sollen alte Selbstzünder auf der Ost-West-Tangentiale nicht mehr zwischen Leipziger Platz und Charlottenstraße unterwegs sein dürfen. Bis es soweit ist, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. Noch immer fehlten von der Verkehrslenkung Berlin (VLB) selbst die Anordnungen, um am Fahrbahnrand die tiefen Fundamente auszuheben, die für die Schilder in Sondergröße nötig sind. „Somit wird eine Umsetzung dieses Abschnittes voraussichtlich erst im kommenden Jahr möglich sein“, urteilt die VIZ.

Foto: BM Infografik Christian Schlippes

Die neuerlichen Verzögerungen reihen sich ein in eine lange Liste von Problemen und Verspätungen bei der Einführung der Dieseldurchfahrverbote in Berlin. Ursprünglich sollten die Verbotsschilder nach einem Urteil des Landesverwaltungsgericht bereits im August aufgestellt werden. Mehrfach musste die Einführung jedoch verschoben werden. Das Unterfangen gestaltete sich für die Bezirke komplizierter als angenommen. Es dauerte Monate, bis die Verbotszeichen, allesamt Sonderanfertigungen, von den Herstellern geliefert werden konnten.

Bezirke müssen extra tiefe Fundamente gießen

Außerdem können die rund zwei Quadratmeter großen Verkehrszeichen wegen ihrer Ausmaße nicht einfach an Laternen angebracht werden. Die Bezirke mussten deshalb extra tiefe Fundamente gießen. Allein die Standortsuche gestaltete sich im von Leitungen aller Art durchzogenen Berliner Untergrund aufwendig – und zieht sich bis heute hin, wie sich beim Abschnitt Leipziger Straße zeigt. Danach musste noch der Beton aushärten. Obwohl die Bezirke eine Sorte wählten, die auch bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden kann, dauert das Aushärten mehrere Wochen.

Die Fahrverbote gelten für ältere Dieselfahrzeuge bis einschließlich der Euronorm 5. So sollen die zulässigen Grenzwerte für Stickoxide im Stadtgebiet eingehalten werden. Der rot-rot-grüne Senat beschloss die Durchfahrbeschränkungen sowie Tempo-30-Zonen auf 33 Straßenabschnitten. Ausgenommen davon sind Anlieger. Auch Handwerker, Lieferanten, Pflegedienste und Taxifahrer, die ein Grundstück an einer betroffenen Straße ansteuern, sind von der Regelung befreit.