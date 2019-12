Juristen sind bei Anhörung uneins über Mietendeckel

Berlin. Die Anhörung zum geplanten Mietendeckel am Mittwoch im Abgeordnetenhaus hat vor allem eine Erkenntnis erbracht: Unter Juristen ist das Gesetz, mit dem der rot-rot-grüne Senat die Mietpreisentwicklung regulieren will, höchst umstritten. Alle sechs geladenen Juristen äußerten zumindest „Nachbesserungsbedarf“ an dem Gesetzesentwurf, dem das Abgeordnetenhaus noch zustimmen muss. Drei der sechs Rechtsexperten hielten das Gesetz jedoch grundsätzlich für verfassungskonform – drei dagegen äußerten die Überzeugung, dass das Gesetz spätestens vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kassiert werden wird.

Lompscher: Gesetz wurde "sehr schnell auf den Weg" gebracht

Zu Beginn der Anhörung hatte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) darauf hingewiesen, dass Berlin mit dem Mietendeckel-Gesetz juristisches Neuland betritt. Beinahe klang es wie eine Entschuldigung, als sie zur Eröffnung der Anhörungsrunde sagte, dass das Gesetz „sehr schnell auf den Weg“ gebracht worden sei. Nun sei das Abgeordnetenhaus am Zug. „Der Senat geht davon aus, dass das Gesetz im 1. Quartal 2020 in Kraft treten kann“, sagte Lompscher weiter.

Wie umstritten das Mietendeckel-Gesetz, dessen Entwurf im November beschlossen wurde, und das rückwirkend ab 18. Juni 2019 gelten soll, tatsächlich ist, zeigte sich dann im juristischen Schlagabtausch. in der ersten Runde der Anhörung.

„Der landesweite Mietendeckel ist in der Tat ein Risikoprojekt. Dennoch halte ich es für verfassungsgemäß“, sagte etwa der Rechtsanwalt Kilian Weber. Dem widersprach Foroud Shirvani, Professor für öffentliches Recht der Universität Bonn. „Die zentrale Frage ist, ob das Land Berlin überhaupt das Recht hat, die Mietpreise zu regulieren. Die Frage ist zu verneinen, denn die Länder dürfen keine Regelungen treffen, die den Mietpreisregelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch zuwiderlaufen“, widersprach der Rechtsprofessor. Das Berliner Mietendeckelgesetz sei nicht mit der Bundesgesetzgebung vereinbar. Ähnlich kontrovers äußerten sich auch die weiteren Experten.

Drei der sechs Juristen halten Mietendeckel für verfassungswidrig

Fazit der ersten Anhörungsrunde: sechs Juristen, sechs unterschiedliche Meinungen, die sich grob vereinfacht in zwei Lager einteilen lassen: drei halten das Gesetz, zumindest mit Nachbesserungen für verfassungsmäßig, drei lehnen das Gesetz gänzlich ab. Stadtentwicklungssenatorin Lompscher sah sich aber dennoch in ihrer Auffassung bestärkt, dass das Gesetz wie geplant in Kraft treten könne: „Es ist bemerkenswert, dass wir über das wie, nicht über das ob diskutieren“, sagte sie.

Am Nachmittag ab 15 Uhr sollte die zweite Runde beginnen. In dieser werde Vertreter von Genossenschaften, Wohnungswirtschaft und Wirtschaftswissenschaftler erwartet, die ihre Einschätzung über die Auswirkungen des Gesetzes geben sollen.

