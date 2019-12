Die bevorzugte Trasse des Ost-West-Radschnellwegs in Berlin.

Verkehrsprojekt Senat will Radschnellweg mitten durchs Brandenburger Tor

Berlin. Durch Berlins bekanntestem Wahrzeichen, dem Brandenburger Tor, sollen künftig nicht nur Berliner und Touristen flanieren, sondern auch Radfahrer mit hohem Tempo durchfahren können.

Entsprechende Pläne haben Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese und die senatseigene Planungsgesellschaft Infravelo am Montagabend erstmals öffentlich vorgestellt.

Vorgesehen ist demnach ein Radschnellweg, der in Ost-West-Richtung von der Landsberger Allee bis nach Tiergarten führen soll. Im östlichen Stadtzentrum – so sieht es eine von mehreren vorgestellten Varianten vor – soll der Radweg dann über die Straße Unter den Linden und die Straße des 17. Juni führen. Genau in der Mitte führt die Trasse dann über den Pariser Platz und das Brandenburger Tor.

Radschnellweg durchs Brandenburger Tor: Fußgängerverband entsetzt

Der Fußgängerverband Fuss e.V. ist entsetzt über die Pläne. „Radverkehr im Sekundentakt würde Berlins symbolisch wichtigsten Stadtraum zerschneiden“, kritisierte am Vereinsvorstand Roland Stimpel die Senatspläne. Als Ort für entspanntes Flanieren und Genießen, zum Treffen und Feiern wäre der Platz dann tot, befürchtet er.

Es ist die für Fußgänger und Stadtgenießer miserabelste Lösung, zugleich die bravste für den Autoverkehr: Es wurden fünf Alternativrouten mit insgesamt 17 (!) Fahr- und Parkspuren untersucht. Die würden alle erhalten bleiben, dafür die Flanierqualität am Tor zerstört. pic.twitter.com/5r06tYyvbx — Fuss e.V. (@fussverkehr_de) December 9, 2019

Der Berliner Senat plant derzeit insgesamt elf Radschnellwege durch Berlin. Durch ihre bauliche Anlage sollen sie es Radfahrern ermöglichen soll, besonders schnell und in großer Zahl durch die Stadt zu kommen. Vor allem Berufspendler sollen damit überzeugt werden, für die Fahrt zur Arbeit oder nach Hause auf das Auto zu verzichten.