UFOs über Belrin? "Lichterkette" am Nachthimmel - Das steckt dahinter

Berlin. Ungewöhnliches Schauspiel am Nachthimmel über Berlin und Brandenburg: Zahlreiche Menschen haben in den vergangenen Nächten beim Blick zu den Sternen seltsame Himmelskörper entdeckt.

Zeitweise wurde bei Google massenhaft nach Begriffen wie "UFO Sichtung ", "Meteor" oder "Meteorit" gesucht. Auch bei diversen "UFO-Portalen" gingen zahlreiche Meldungen ein. Zumeist beschrieben die Nutzer die Sichtung einer "Perlenschnur" oder "Lichterkette".

"Starlink"-Satelliten von Elon Musk über Berlin und Brandenburg

Was die Sternengucker am Himmel über Berlin erblicken, ist allerdings etwas ganz und gar Irdisches: Verantwortlich ist das US-Unternehmen SpaceX des Tech-Milliardärs Elon Musk, der zuletzt mit den Bau-Plänen einer Tesla-Fabrik in Grünheide (Landkreis Mark) für Aufsehen sorgte. Musks Raumfahrtfirma hatte Mitte November 60 weitere Satelliten ins Weltall gebracht - als Teil des weltumspannenden Programms "Starlink". Gestartet worden war das Projekt bereits im Mai.

Die von einer "Falcon 9"-Rakete in den Orbit gebrachten Satelliten sollen weltweit für schnelles Breitband-Internet sorgen - in Ballungszentren als auch in entlegenen Regionen. SpaceX will insgesamt 42.000 Satelliten oder sogar mehr ins All bringen.

Die jeweils über 200 Kilogramm schweren Satelliten sollen Daten von Bodenstationen bekommen und untereinander mit Hilfe von Lasern weiterleiten. Sie sollen in relativ niedrigen Umlaufbahnen fliegen und im Vergleich zu klassischer Satelliten-Kommunikation deutlich kürzere Verzögerungszeiten gewährleisten.

"UFOs" über Berlin und Brandenburg entpuppen sich als Satelliten

Tatsächlich sind die "Starlink"-Satelliten von Elon Musk auch am Himmel über Berlin und Brandenburg zu sehen - aufgereiht in einer gleichmäßigen Formation. Laut Beschreibungen in Online-Foren handelt es um insgesamt 30 bis 40 Flugobjekte.

Auf die ungewöhnliche Lichterkette, die bei vielen Menschen UFO-Assoziationen weckt, machte auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) beim Kurznachrichtendienst Twitter aufmerksam. Am Mittwoch schrieb "DLR_next": "Morgen früh ab 05Uhr00 MEZ sind auch die Starlink-Satelliten als "Lichterkette" über Deutschland zu sehen."

Morgen früh ab 05Uhr00 MEZ sind auch die Starlink-Satelliten als "Lichterkette" über Deutschland zu sehen. Hier mal beispielhaft Zeiten für Bonn https://t.co/NbllwGM8mE und Berlin https://t.co/sQ2vqvrwTv (auf der Webseite eigenen Ort einstellen und Starlink 2nd launch eingeben. — DLR_next (@DLR_next) December 4, 2019

Weiter erläutert das DLR: "Diese Satelliten sind aber im Verhältnis zur ISS nur kleine Lichtpünktchen (in Städten wegen Straßenlicht etc. kaum zu erkennen) und inzwischen nicht mehr so dicht beieinander wie kurz nach dem Start, wo das noch wie in diesem Video aussah."

Elon Musks "Starlink"-Satelliten im Überflug

Die genauen Zeiten, wann die "Lichterkette" über Berlin zu sehen ist, kann man zum Beispiel auf der Website heavens-above.com ansehen. Demnach überfliegen die "Starlink"-Satelliten am frühen Freitagmorgen zwischen 5 und 7 Uhr Berlin.

Übrigens: Bereits am Donnerstag, 5. Dezember 2019, ist die Internationale Raumstation ISS hell leuchtend am deutschen Nachthimmel zu sehen. Die ISS soll gegen 17.38 Uhr für wenige Minuten gut sichtbar sein.