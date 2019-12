Berlin: Zahl der Übergriffe gegen Homosexuelle steigt stark

Zwei schwule Männer halten sich an den Händen. (Archivbild)

Die Berliner Polizei hat im laufenden Jahr 2019 deutlich mehr Übergriffe gegen schwule Männer, Transsexuelle und lesbische Frauen registriert. Bis Ende September dieses Jahres wurden 261 Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffe erfasst. Das geht aus der aktuellen Kriminalitätsstatistik vor, die Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montagvormittag vorgestellt hat. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es nach offiziellen Zahlen 184 Übergriffe.

Die erfassten Tatorte lagen überwiegend in den Bezirken Mitte, Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln. Die Polizeipräsidentin sprach von einer „zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft“ und einem „Anstieg der Hasskriminalität“ in vielen Bereichen.

Preisverleihung des Bündnisses gegen Homophobie

Barbara Slowik stellte die Zahlen im Rahmen einer Preisverleihung des Bündnisses gegen Homophobie vor. Für den Respektpreis 2019 des Bündnisses waren das Bode-Museum, das queere Jugendzentrum des Jugendnetzwerks Lambda Berlin-Brandenburg e.V., der Türkische Bund Berlin-Brandenburg e.V. und Vorspiel - Sportverein für Schwule und Lesben Berlin e.V. nominiert. Den Respektpreis sollte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) überreichen.

Während der Feierstunde sollte auch Generalstaatsanwältin Margarete Koppers über den Ausgang von Verfahren informieren.