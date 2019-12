Konzert: Xavier Naidoo live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Xavier Naidoo wird am 4. Dezember in Berlin spielen

Xavier Naidoo spielt am 4. Dezember 2019 ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Xavier Naidoo live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

„The Voice of Germany“: Alles, was man zur Show wissen muss

„The Voice of Germany“: Alles, was man zur Show wissen muss

Xavier Naidoo gastiert derzeit mit dem Besten aus 25 Jahren in den Stadien Deutschlands und kommt am 4. Dezember für ein Konzert nach Berlin. Im Gepäck hat der Mannheimer Songs von seinem im Juli 2019 erschienenen achten Studioalbum "Hin und weg" und eine Auswahl seiner größten Hits wie "Dieser Weg“, „Ich kenne nichts“ und „Was wir alleine nicht schaffen".

Der Soul- und R&B-Sänger beweist seine Wandlungsfähigkeit seit mehr als zwei Jahrzehnten immer wieder aufs Neue. Egal ob mit seinen Solo-Alben oder gemeinsam mit Formationen wie den Söhnen Mannheims und Alive und Swingin‘: Annähernd 13 Millionen verkaufte Tonträgern und mehr als drei Millionen Konzertbesuchern unterstreichen die Popularität Xavier Naidoos.

Was können Besucher erwarten?

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbinden sich auf der Tournee zu einem besonderen musikalischen Erlebnis: Gemeinsam mit seiner hochkarätig besetzten Live-Band wird Xavier Naidoo Meilensteine seiner einzigartigen Karriere präsentieren und alle seine früheren musikalischen Projekte auf seiner „Hin und Weg“-Tour zu einer einzigartigen Show zusammenführen.

Wo wird Xavier Naidoo in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Xavier Naidoo sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann startet das Konzert von Xavier Naidoo?

Der Einlass startet am Mittwoch (4. Dezember) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: Kadir Caliskan / MG RTL D

Welche Songs wird Xavier Naidoo in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Xavier Naidoo bei seinem Konzert am 25. November in Wien:

Führ mich ans Licht 20.000 Meilen Wo willst du hin? Alles kann besser werden Was wir alleine nicht schaffen Seine Straßen Bei meiner Seele Sie sieht mich nicht Abschied nehmen Ich kenne nichts Dieser Weg Halte durch Bitte hör nicht auf zu träumen Söldnerlied Mein Glück ist besiegelt Gute Zeiten

Zugabe:

Über den Wolken Ich danke allen Menschen Bevor du gehst

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Xavier Naidoo live in der Mercedes-Benz Arena, Mittwoch, 4. Dezember 2019, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.