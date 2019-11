„Knutschen statt Knallen“: Kampagne gegen Silvesterböllerei

In gut einem Monat ist schon wieder Silvester. Zum Jahreswechsel wird auch wieder viel geböllert. Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales will mit einer Kampagne auf die Gefahren der Silvesterböllerei hinweisen.

Die Kampagne „Knutschen statt Knallen“ wird begleitet durch einen Kurzfilm, Plakaten und Aufklebekarten. Die Plakate werden in Schulen, Jugendeinrichtungen und Krankenhäuser zu sehen sein. Außerdem wurden Aufklebekarten an 467 Berliner Gastronomen verteilt. Der Senat erfüllt damit einen entsprechenden Auftrag des Berliner Abgeordnetenhauses.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales weist mit einer Kampagne auf die Gefahren von Böllern hin.

Foto: Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Drei Böllerverbotszonen in Berlin

In Berlin wird es Silvester neue Böllerverbote geben. An der Pallasstraße in Schöneberg und am nördlichen Teil des Alexanderplatzes in Mitte gibt es Feuerwerksverbotszonen. Damit hat Berlin drei böllerfreie Zonen. Bei der offiziellen Silvesterparty an der Straße des 17. Juni und am Pariser Platz ist das Böllern schon länger untersagt. Verstöße gegen dieses Verbot sollen konsequent geahndet werden.

Böllern ist in diesen Bereichen verboten, weil es Übergriffe auf Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in den vergangenen Silvesternächten gab. In Schöneberg lieferten sich in einer Silvesternacht 150 Personen eine Straßenschlacht. Erst eine Polizei-Hundertschaft konnte sie auflösen.