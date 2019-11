Klima-Demo in Berlin - Welche Straßen für Fridays for Future gesperrt sind

Der Auftritt am Freitag ist Teil eines globalen Klimastreiks, zu dem Klimaschutzinitiativen vor der UN-Klimakonferenz in Madrid aufrufen.

"Fridays For Future" will wieder Zehntausende Menschen in Berlin auf die Straße bringen. Es kommt zu vielen Verkehrseinschränkungen.

Klimaschutz Zehntausende bei "Fridays For Future" in Berlin erwartet

Berlin. Die Bewegung "Fridays For Future" will an diesem Freitag wieder Zehntausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße bringen. Im Rahmen eines weltweiten "Klimastreiks" seien bundesweit Kundgebungen und Demonstrationen in etwa 500 Städten geplant, sagte die Sprecherin der Bewegung, Franziska Wessel.

Allein in Berlin werden bis zu 50.000 Teilnehmer erwartet. Die Demonstration soll, wie schon beim letzten globalen Klimastreik am 20. September, vom Brandenburger Tor durch das Regierungsviertel und zurück führen. Auf der Bühne am Brandenburger Tor werden unter anderem Seeed und Roman Lochmann (Die Lochis) auftreten. Die Berlienr Morgenpost berichtet über die Ereignisse im Live-Blog.

+++ Jugendliche gehen fürs Klima baden +++

Am Bundestag gehen rund zwei Dutzend Jugendliche für das Klima baden. Die Mitglieder der Jugendorganisation des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) springen bei fünf Grad Außentemperatur in die Spree. Da die Wassertemperatur auf ähnlichem Niveau liegt, begann die Gruppe ihre Aktion mit Aufwärmübungen. Gemeinsam mit der anwesenden Linke-Vorsitzenden Katja Kipping sangen sie dabei „Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle“.

Zum Sinn der Bade-Aktion sagt Fabian Gacon von der BUND-Jugend Berlin: „Die Bundesregierung hat ein Klimapaket entwickelt, mit dem sie den Klima- und Umweltschutz baden schickt.“ Ein anderer Teilnehmer sagt nach seinem Bad in der Spree, es sei ein „tolles Gefühl“ gewesen. Aber: „Es war unglaublich kalt.“

+++ Erste Zubringer-Demonstrationen machen sich auf den Weg +++

Erste Zubringer-Demonstrationen zur großen Klimastreik-Demonstration am Brandenburger Tor machen sich gegen 10.30 Uhr auf den Weg. Eine Gruppe sammelt sich an der Technischen Universität an der Straße des 17. Juni und zieht von dort gleich los. Bei niedrigen Temperaturen halten sich die Teilnehmer mit Glühwein und Technobeats warm. Noch ist der Zuspruch aber überschaubar. Etwa 150 Klimastreiker sind bisher gekommen.

Demonstranten versammeln sich am Freitag, 29.11., zur großen Klimastreik-Demo in Berlin.

Foto: Christian Latz

"Fridays For Future" in Berlin - das ist der Ablauf:

Start Anfangskundgebung: 12 Uhr am Brandenburger Tor auf der Bühne

12 Uhr am Brandenburger Tor auf der Bühne Start Demozug: gegen 13 - 13.15 Uhr

gegen 13 - 13.15 Uhr Start Endkundgebung: gegen 14 - 14.30 Uhr auf der Bühne am Brandenburger Tor

gegen 14 - 14.30 Uhr auf der Bühne am Brandenburger Tor Redner: unter anderem Maja Göpel und Leonie Wenz (Scientist for Future), Reiner Hoffmann (Vorsitzender DGB), Christian Thomsen (Präsident TU Berlin), Charlotte Roche

unter anderem Maja Göpel und Leonie Wenz (Scientist for Future), Reiner Hoffmann (Vorsitzender DGB), Christian Thomsen (Präsident TU Berlin), Charlotte Roche Musik: Seeed, Anselm Bresgott, Heiko und Roman Lochmann (Die Lochis)

Anlass des vierten „globalen Klimastreiks“ ist die ab Montag im spanischen Madrid beginnende Weltklimakonferenz COP25. Unter dem Motto #NeustartKlima wird gegen die nach Ansicht der Klimaaktivisten unzureichenden Maßnahmen in Deutschland protestiert. Kritisiert wird insbesondere das Klimapaket der Bundesregierung. Es sei ein „Neustart der deutschen Klimaschutzbemühungen notwendig, um auf der UN-Klimakonferenz in Madrid Verantwortung für globale Klimagerechtigkeit zu übernehmen“, erklärte „Fridays for Future“.

Aufgrund der Großveranstaltung wird es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen entlang der Demonstratrionsroute kommen.

Wessel zufolge hat die Initiative dafür 20.000 Teilnehmer angemeldet. Es könnten aber auch weit mehr werden: Im September hatten "Fridays for Future" allein in Berlin am Ende 270.000 gezählt. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) geht von bis zu 50.000 Teilnehmern aus.

"Fridays for Future" in Berlin - das ist die Route: Brandenburger Tor - Ebertstraße - Behrenstraße - Glinkastraße - Neustädtische Kirchstraße - Reichstagufer - Weidendammbrücke - Friedrichstraße - Reinhardstraße - Luisenstraße - Marschallbrücke - Wilhelmstraße - Dorotheenstraße - Scheidemannstraße - Yitzhak-Rabin-Straße - Straße des 17. Juni - Brandenburger TorZudem soll es Zubringer-Demonstrationen zur Haupt-Veranstaltung geben. Das sind die Wegstrecken: Zwischen ca. 10 Uhr und ca. 11.30 Uhr : Friedrichstraße - Unter den Linden - Wilhelmstraße - Dorotheenstraße - Scheidemannstraße - Yitzhak-Rabin-Straße - Straße des 17. Juni Zwischen ca. 10 Uhr und ca. 11.30 Uhr: Südstern - Hasenheide - Bergmannstraße - Schleiermacherstraße - Gneisenaustraße - Mehringdamm Zwischen ca. 10 Uhr und ca. 11 Uhr: Ernst-Reuter-Platz - Straße des 17. Juni - Brandenburger Tor Zwischen 11 Uhr und ca. 11.45 Uhr: Invalidenstraße - Alt-Moabit - Paulstraße - Spreeweg - Großer Stern - Straße des 17. Juni Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, sei zu erwarten, dass die Straße des 17. Juni in beiden Richtungen zwischen 12 und 18 Uhr gesperrt wird. Verkehrsteilnehmer sollten mit erheblichen Verkehrsstörungen und Sperrungen in den Bereichen Mitte und Tiergarten rechnen.

Proteste auch in der Lausitz erwartet - Polizei warnt

Auch in der Lausitz willen Klima-Demonstranten am Freitag protestieren. Hier geht es vor allem um den Braunkohle-Abbau. Die Polizei warnt die Demonstranten von "Ende Gelände" eindringlich vor dem Betreten der Tagebaue. Es bestehe Lebensgefahr, weil die 40 Meter hohen Böschungen abbrutschen könnten.

Anlässlich mehrerer angemeldeter Versammlungen in der #Lausitz warnen wir ausdrücklich vor dem Betreten der Tagebaugebiete.

Es besteht Lebensgefahr!

Aktuelle Informationen zum Einsatz finden Sie auf diesem Kanal.

➡️ Unsere Pressemeldung: https://t.co/anAhRsUjjI pic.twitter.com/up8FDmf0MY — PolizeiBrandenburg_E (@PolizeiBB_E) November 29, 2019

Zuvor hatte eine Gruppe von Bereitschafspolizisten für Aufsehen gesorgt, die vor einem Graffito mit der Aufschrift "Stoppt Ende Gelände!" posiert hatten. Die Polizei wertet das als einen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot.

Hier ist unsere Stellungnahme dazu: https://t.co/tmipW4YhIZ

Die internen Ermittlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen. ^ar — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) November 29, 2019