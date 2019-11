Berlin: Fridays for Future - Tausende bei Klima-Demo - Diese Straßen sind gesperrt

Der Auftritt am Freitag ist Teil eines globalen Klimastreiks, zu dem Klimaschutzinitiativen vor der UN-Klimakonferenz in Madrid aufrufen.

"Fridays For Future" will wieder Zehntausende Menschen in Berlin auf die Straße bringen. Es kommt zu vielen Verkehrseinschränkungen.

Klimaschutz "Fridays For Future" in Berlin: Demo-Zug zieht los

Berlin. Auf einer Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin haben Tausende Menschen mehr Einsatz für den Klimaschutz gefordert. Sie folgten am Freitag anlässlich weltweiter Proteste einem Aufruf der Bewegung Fridays For Future (FFF), die einen „Neustart“ bei der Klimapolitik in Deutschland fordert. Die bisher ergriffenen Maßnahmen reichten nicht aus, um das globale Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Im Vorfeld hatten die Behörden 50.000 Teilnehmer erwartet.

+++ Bus-Fahrgäste sollen umsteigen +++

Wegen der "Fridays For Future"-Demonstration sollen Bus-Fahrgäste im Bereich Mitte und Tiergarten auf die S-Bahn und die U-Bahn umsteigen.

+++ Der Demo-Zug setzt sich in Bewegung +++

Die Demonstration hat sich mittlerweile in Bewegung gesetzt. Mehrere Zehntausend Menschen sind dem Aufruf gefolgt und ziehen nun in einem großen Zug durch Mitte. Während der Beginn der Demonstration schon weit in der Leipziger Straße unterwegs ist, stehen die letzten noch am Brandenburger Tor.

Der Demonstrationszug setzt sich in Bewegung.

Foto: Christian Latz

+++ "Fridays for Future" in Berlin - das ist die Demo-Route +++

Brandenburger Tor - Ebertstraße - Behrenstraße - Glinkastraße - Neustädtische Kirchstraße - Reichstagufer - Weidendammbrücke - Friedrichstraße - Reinhardstraße - Luisenstraße - Marschallbrücke - Wilhelmstraße - Dorotheenstraße - Scheidemannstraße - Yitzhak-Rabin-Straße - Straße des 17. Juni - Brandenburger Tor

+++ „Fridays for Future“ in Berlin - die besten Bilder +++

Jugendliche nehmen an der Kundgebung von Fridays For Future am Brandenburger Tor teil. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Peter Fox und Delle (r.) von der Band Seeed spielt bei der Kundgebung von Fridays For Future am Brandenburger Tor. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Peter Fox von der Band Seeed spielt bei der Kundgebung von Fridays For Future am Brandenburger Tor. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Die Band Seeed tritt bei einer Kundgebung von Fridays For Future sowie einem großen NGO-Bündnis am Brandenburger Tor zum globalen Aktionstag für mehr Klimaschutz auf. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Christoph Soeder / dpa

Als Piguine verkleidete Klimaaktivisten vor dem Reichstag. Foto: Sean Gallup / Getty Images



Teilnehmer der Fridays-for-Future-Demonstration vor dem Brandenburger Tor. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Teilnehmer der Fridays-for-Future-Demonstration vor dem Brandenburger Tor. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Teilnehmer der Fridays-for-Future-Demonstration vor dem Brandenburger Tor. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Eine Frau mit Bienenkostüm nimmt an einer Kundgebung von Fridays For Future sowie einem großen NGO-Bündnis am Brandenburger Tor zum globalen Aktionstag für mehr Klimaschutz teil. Foto: Christoph Soeder / dpa

"Braunkohle bleib Scheiße" ist bei einer Kundgebung von Fridays For Future sowie einem großen NGO-Bündnis am Brandenburger Tor zum globalen Aktionstag für mehr Klimaschutz auf einem Plakat zu lesen. Foto: Christoph Soeder / dpa



Jugendliche nehmen an der Kundgebung von Fridays For Future am Brandenburger Tor teil. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Aktivisten der BUNDjugend protestieren mit einer Bade-Aktion in der Spree zwischen Paul-Löbe-Haus und Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundestages gegen das Klimapaket der deutschen Bundesregierung. Foto: Hannibal Hanschke / Reuters



+++ Band Seeed spielt am Brandenburger Tor +++

Die Zahl der Klimademonstranten am Brandenburger Tor ist mittlerweile auf deutlich über 10.000 gestiegen. Bei der Auftaktkundgebung sprach u.a. Maja Göpel, Mitinitiatorin von "Scientists for Future". Der Klimawandel sei kein Umwelt- sondern ein Gesellschaftsproblem. „Wir haben die Macht, die Dinge zu verändern.“ Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) forderte die Bundesregierung auf, das Ziel der Schwarzen Null aufzugeben und stattdessen stärker in Zukunftstechnologien zu investieren. „Wir brauchen Klimagerechtigkeit und die müssen wir mit sozialer Gerechtigkeit in Europa und weltweit durchsetzen.“

Bei eisigem Wind sorgte die Band Seeed mit ihren Songs für Tanzstimmung. „Es wäre natürlich noch krasser, ihr würdet samstags demonstrieren, dann könnte keiner mehr etwas sagen“, erklärte Sänger Peter Fox in Richtung der demonstrierenden Schüler. Die Anliegen der Klimastreiker unterstütze er jedoch. Der Druck aus der Bevölkerung müsse nicht nur aufrecht erhalten werden sondern zunehmen. „Wir verbreiten keine Panik“, sagte er. An die Politik gerichtet sagte er: „Wir haben eine positive Einstellung und sagen: Bitte mutet uns mehr zu.“

+++ Polizeihubschrauber soll Überblick geben +++

Um sich einen Überblick über das Einsatzgeschehen zu verschaffen, forderte der Polizeiführer einen Hubschrauber an. Dieser liefert Livebilder von der Versammlungslage.

+++ Great Thunberg grüßt Klima-Aktivisten +++

+++ Pariser Platz für Bundespresseball gesperrt +++

Für alle Anreisenden noch folgender Hinweis:

Der #PariserPlatz ist für die Vorbereitungen zum #Bundespresseball gesperrt. Bitte nutzen Sie die Dorotheenstraße und die Behrenstraße, um zur Demo zu gelangen.#b2911 https://t.co/FKkbZpkvQb — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 29, 2019

+++ Menschen drängen sich vor dem Brandenburger Tor +++

Kurz vor Beginn der Kundgebung am Brandenburger Tor füllt es sich deutlich. Mittlerweile sind mehrere Tausend Menschen hier, vornehmlich Schüler. Aber auch einige Eltern demonstrieren mit.

Fridays for Future-Demo: Menschen sammeln sich vor dem Brandenburger Tor.

Foto: Christian Latz

+++ Jugendliche gehen fürs Klima baden +++

Am Bundestag gehen rund zwei Dutzend Jugendliche für das Klima baden. Die Mitglieder der Jugendorganisation des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) springen bei fünf Grad Außentemperatur in die Spree. Da die Wassertemperatur auf ähnlichem Niveau liegt, begann die Gruppe ihre Aktion mit Aufwärmübungen. Gemeinsam mit der anwesenden Linke-Vorsitzenden Katja Kipping sangen sie dabei „Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle“.

dpatopbilder - 29.11.2019, Berlin: Aktivisten der BUNDjugend protestieren mit einer Bade-Aktion in der Spree zwischen Paul-Löbe-Haus und Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundestages gegen das Klimapaket der deutschen Bundesregierung. Dabei wurde ein symbolisches Klimapaket zu Wasser gelassen und mit neuen Forderungen an Politiker übergeben. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Christoph Soeder / dpa

Zum Sinn der Bade-Aktion sagt Fabian Gacon von der BUND-Jugend Berlin: „Die Bundesregierung hat ein Klimapaket entwickelt, mit dem sie den Klima- und Umweltschutz baden schickt.“ Ein anderer Teilnehmer sagt nach seinem Bad in der Spree, es sei ein „tolles Gefühl“ gewesen. Aber: „Es war unglaublich kalt.“

+++ Erste Zubringer-Demonstrationen machen sich auf den Weg +++

Erste Zubringer-Demonstrationen zur großen Klimastreik-Demonstration am Brandenburger Tor machen sich gegen 10.30 Uhr auf den Weg. Eine Gruppe sammelt sich an der Technischen Universität an der Straße des 17. Juni und zieht von dort gleich los. Bei niedrigen Temperaturen halten sich die Teilnehmer mit Glühwein und Technobeats warm. Noch ist der Zuspruch aber überschaubar. Etwa 150 Klimastreiker sind bisher gekommen.

Demonstranten versammeln sich am Freitag, 29.11., zur großen Klimastreik-Demo in Berlin.

Foto: Christian Latz

"Fridays For Future" in Berlin - das ist der Ablauf:

Start Anfangskundgebung: 12 Uhr am Brandenburger Tor auf der Bühne

12 Uhr am Brandenburger Tor auf der Bühne Start Demozug: gegen 13 - 13.15 Uhr

gegen 13 - 13.15 Uhr Start Endkundgebung: gegen 14 - 14.30 Uhr auf der Bühne am Brandenburger Tor

gegen 14 - 14.30 Uhr auf der Bühne am Brandenburger Tor Redner: unter anderem Maja Göpel und Leonie Wenz (Scientist for Future), Reiner Hoffmann (Vorsitzender DGB), Christian Thomsen (Präsident TU Berlin), Charlotte Roche

unter anderem Maja Göpel und Leonie Wenz (Scientist for Future), Reiner Hoffmann (Vorsitzender DGB), Christian Thomsen (Präsident TU Berlin), Charlotte Roche Musik: Seeed, Anselm Bresgott, Heiko und Roman Lochmann (Die Lochis)

Anlass des vierten „globalen Klimastreiks“ ist die ab Montag im spanischen Madrid beginnende Weltklimakonferenz COP25. Unter dem Motto #NeustartKlima wird gegen die nach Ansicht der Klimaaktivisten unzureichenden Maßnahmen in Deutschland protestiert. Kritisiert wird insbesondere das Klimapaket der Bundesregierung. Es sei ein „Neustart der deutschen Klimaschutzbemühungen notwendig, um auf der UN-Klimakonferenz in Madrid Verantwortung für globale Klimagerechtigkeit zu übernehmen“, erklärte „Fridays for Future“.

Aufgrund der Großveranstaltung wird es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen entlang der Demonstratrionsroute kommen.

Wessel zufolge hat die Initiative dafür 20.000 Teilnehmer angemeldet. Es könnten aber auch weit mehr werden: Im September hatten "Fridays for Future" allein in Berlin am Ende 270.000 gezählt. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) geht von bis zu 50.000 Teilnehmern aus.

"Fridays for Future" in Berlin - das ist die Route: Brandenburger Tor - Ebertstraße - Behrenstraße - Glinkastraße - Neustädtische Kirchstraße - Reichstagufer - Weidendammbrücke - Friedrichstraße - Reinhardstraße - Luisenstraße - Marschallbrücke - Wilhelmstraße - Dorotheenstraße - Scheidemannstraße - Yitzhak-Rabin-Straße - Straße des 17. Juni - Brandenburger TorZudem soll es Zubringer-Demonstrationen zur Haupt-Veranstaltung geben. Das sind die Wegstrecken: Zwischen ca. 10 Uhr und ca. 11.30 Uhr : Friedrichstraße - Unter den Linden - Wilhelmstraße - Dorotheenstraße - Scheidemannstraße - Yitzhak-Rabin-Straße - Straße des 17. Juni Zwischen ca. 10 Uhr und ca. 11.30 Uhr: Südstern - Hasenheide - Bergmannstraße - Schleiermacherstraße - Gneisenaustraße - Mehringdamm Zwischen ca. 10 Uhr und ca. 11 Uhr: Ernst-Reuter-Platz - Straße des 17. Juni - Brandenburger Tor Zwischen 11 Uhr und ca. 11.45 Uhr: Invalidenstraße - Alt-Moabit - Paulstraße - Spreeweg - Großer Stern - Straße des 17. Juni Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, sei zu erwarten, dass die Straße des 17. Juni in beiden Richtungen zwischen 12 und 18 Uhr gesperrt wird. Verkehrsteilnehmer sollten mit erheblichen Verkehrsstörungen und Sperrungen in den Bereichen Mitte und Tiergarten rechnen.

Proteste auch in der Lausitz erwartet - Polizei warnt

Auch in der Lausitz willen Klima-Demonstranten am Freitag protestieren. Hier geht es vor allem um den Braunkohle-Abbau. Die Polizei warnt die Demonstranten von "Ende Gelände" eindringlich vor dem Betreten der Tagebaue. Es bestehe Lebensgefahr, weil die 40 Meter hohen Böschungen abbrutschen könnten.

Anlässlich mehrerer angemeldeter Versammlungen in der #Lausitz warnen wir ausdrücklich vor dem Betreten der Tagebaugebiete.

Es besteht Lebensgefahr!

Aktuelle Informationen zum Einsatz finden Sie auf diesem Kanal.

➡️ Unsere Pressemeldung: https://t.co/anAhRsUjjI pic.twitter.com/up8FDmf0MY — PolizeiBrandenburg_E (@PolizeiBB_E) November 29, 2019

Zuvor hatte eine Gruppe von Bereitschafspolizisten für Aufsehen gesorgt, die vor einem Graffito mit der Aufschrift "Stoppt Ende Gelände!" posiert hatten. Die Polizei wertet das als einen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot.

Hier ist unsere Stellungnahme dazu: https://t.co/tmipW4YhIZ

Die internen Ermittlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen. ^ar — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) November 29, 2019