Die BVG darf künftig Falschparker auf Busspuren abschleppen

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) dürfen Falschparker auf Busspuren in Kürze selber abschleppen. Die dafür nötige Gebührenordnung hat der Senat am Dienstag beschlossen. Blockieren Autos oder Lastwagen die für die gelben Busse exklusiv reservierten Vorfahrtspuren, muss die BVG nun nicht länger auf eine Abschleppanordnung der Polizei warten, sondern kann im Weg stehende Kraftfahrzeuge selbst umsetzen.

BVG hat Abschleppwagen bereits gekauft

Zugeparkte Straßenbahngleise und Busspuren sollen der Vergangenheit angehören“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), in deren Verwaltung die Vorlage erarbeitet wurde. Damit die Berliner mit öffentlichen Verkehrsmitteln sicher und schnell an ihr Ziel kämen, sei die Erlaubnis für die Abschlepperlaubnis für die Verkehrsbetriebe ein „wichtiger und leider notwendiger Schritt“, so Pop.

Mit dem Beschluss der Gebührenordnung im Senat findet eine monatelange Hängepartie ihr Ende. Mit dem Mobilitätsgesetz wurde der BVG bereits im Sommer 2018 erlaubt, sich den Weg freizuräumen. In der Praxis verhinderten fehlende Verwaltungsvorschriften jedoch, dass sich auf zugeparkten Busspuren tatsächlich etwas änderte.

Zwar hat die BVG längst Mitarbeiter für den hauseigenen Räumdienst ausgebildet und auch drei gelbe Abschleppwagen haben den Fuhrpark der Verkehrsbetriebe unlängst verstärkt. Bis zuletzt verzögerte sich jedoch immer noch die Verabschiedung der Gebührenordnung. Mit ihr wird geregelt, welche Bußgelder auf Falschparker künftig zukommen.

Abschleppen durch die BVG kostet mindestens 208,33 Euro

Nun ist auch diese Hürde genommen. Ein Blick in den Gebührenkatalog zeigt: Kraftfahrer sollten gewarnt sein. Wer seinen Pkw widerrechtlich auf der Busspur abstellt und abgeschleppt wird, muss künftig 208,33 Euro zahlen. Muss die BVG ein Fahrzeug mit mehr als 3,5 Tonnen Gewicht von der Fahrbahn entfernen, werden für den Halter 650,32 Euro Gebühren fällig.

Da hilft es auch nur bedingt, wenn Fahrer ihre Fahrzeuge umsetzen, bevor sie am Haken hängen. Schon wenn sich der Abschleppwagen in Bewegung gesetzt hat, werden ja nach Gewicht 125,91 beziehungsweise 195,45 Euro fällig.

Die Gebühren fallen damit deutlich höher als bisher aus. Wird ein Fahrzeug auf Anordnung der Polizei umgesetzt, müssen Fahrer derzeit 136 respektive 306 Euro berappen. Laut Wirtschaftsverwaltung seien die Gebührenhöhen so gewählt, dass die Kosten der BVG gedeckt seien und gleichzeitig keine Überschüsse erwirtschaftet würden.