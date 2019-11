Elektromobilität in Berlin: E-Motorroller-Anbieter Coup stellt Service ein

Berlin. Der E-Motoroller-Anbieter Coup gibt auf. Wie das Unternehmen am Montagnachmittag verkündete, solle der Dienst in Berlin bis Mitte Dezember eingestellt werden. Coup, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen des deutschen Industriekonzerns Bosch, war auf den Berliner Straßen zuletzt mit 1500 E-Motorrollern vertreten.

Neben Berlin war das Unternehmen auch im baden-württembergischen Tübingen sowie in den europäischen Hauptstädten Paris und Madrid aktiv.

Motorroller-Anbieter nennt wirtschaftliche Gründe für den Rückzug

Als Grund für den Rückzug vom Markt nannte die Firma auch den zunehmenden Wettbewerb. „Eine Fortführung von Coup ist auf dem hart umkämpften Sharing-Markt bei gleichzeitig hohen Kosten langfristig wirtschaftlich nicht möglich“, sagte eine Sprecherin der Berliner Morgenpost.

Neben dem Aufladen und Warten der Roller hätten sich auch die Kosten für den Kundenservice nur über das Ausleihen der Roller nicht refinanzieren lassen, so die Sprecherin.

Sharing-Konkurrenz in Berlin zuletzt gewachsen

Der Sharing-Markt in Berlin war in den vergangenen Monaten rasant gewachsen. Neben neuen Car-Sharing-Anbieter wie etwa WeShare von Volkswagen waren auch zahlreiche Tretroller-Anbieter wie Circ, Lime oder Tier Mobility neu in die Stadt gekommen. Auf dem Markt für E-Motoroller war zuletzt neben Coup noch Emmy aktiv. Das Berliner Start-up ist deutschlandweit in mehreren Städten aktiv. Mehr als 2000 Roller zählen zur Flotte.

Auch interessant: Senat prüft Obergrenze für E-Scooter und Carsharing

Coup beschäftigt an den Standorten Berlin, Paris und Madrid etwa 120 Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Berlin sei die Belegschaft am Montagmorgen über das Aus des Angebots informiert worden. Kündigungen würden zunächst nicht ausgesprochen, sagte die Sprecherin. Die Mitarbeiter sollen Unterstützung bei der Vermittlung auf andere Arbeitsplätze erhalten. Sei dies nicht möglich, würden Abfindungen gezahlt, so die Sprecherin.

Für Kunden kommt das Aus überraschend

Zahlen, wie viele Kunden die Coup-Roller zuletzt genutzt hatten, will das Unternehmen nicht nennen. Für die Kunden dürfte der Rückzug von Coup aber überraschend kommen. Erst Anfang Oktober hatte Coup noch verkündet, das Geschäftsgebiet testweise auf die Ortsteile Lichtenberg, Süd-Neukölln, Friedenau, Schmargendorf und Steglitz erweitern zu wollen.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass der Service bis Mitte Dezember noch weiter genutzt werden könne. Nutzer, die noch im Besitz verbrauchter Minutenpakete sind, könnten sich die Kosten dafür erstatten lassen. Der Kundenservice des Unternehmens sei wie gewohnt erreichbar.

