Haushalt Berlin: 150 Euro mehr pro Monat für 125.000 Landesbeschäftigte

Das Rote Rathaus in Berlin.

Berlins Landesbedienstete und die Mitarbeiter von vielen Landesbetrieben werden ab November 2020 eine Hauptstadtzulage erhalten. Jeder Beschäftigte, der weniger als 5000 Euro brutto im Monat verdient, soll 150 Euro pro Monat zusätzlich erhalten. Wahlweise können die Begünstigten auch ein Gratis-Ticket für Busse und Bahnen bekommen. Insgesamt kostet diese Zulage, die es auch in München gibt, das Land pro Jahr fast 250 Millionen Euro.

Die Koalitionsfraktionen von SPD, Linken und Grünen ergänzten die Pläne des Senats noch einmal um eine soziale Komponente, die 13 Millionen pro Jahr zusätzlich kostet. So werden nun auch die 6500 Erzieherinnen der landeseigenen Kindertagesstätten, die Mitarbeiter von verschiedenen Theatern und des Krematoriums einbezogen. Das sind noch einmal 2500 Menschen.

„Sie mit reinzunehmen ist eine Frage des Anstands“, sagte SPD-Fraktionschef Raed Saleh. Insgesamt würden 125.000 Menschen von der Zulage profitieren. Das sei ein wichtiger Beitrag für die „Vision von einer bezahlbaren Stadt“.

50 Millionen Euro für die Pflege von Parks und Straßenbäumen

Ein zweiter großer Block für die Fraktionen, die am 12. Dezember den Doppelhaushalt für 2020/21 beschließen wollen, ist eine Grünbauoffensive. Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel bezifferte das Volumen auf 50 Millionen Euro, die vor allem für die Pflege von Parks und Straßenbäumen ausgegeben werden sollen. Die BSR darf weiter die Grünflächen reinigen, die sie bisher in einem Pilotversuch säubert.

„Wir sind dabei, einen Zukunftshaushalt für die nächsten zehn Jahre aufzustellen“, sagte Gebel. Da dürfe das Thema Klima nicht fehlen. „Parks sind die Gärten der kleinen Leute. Grün ist die neue soziale Frage“, so die Fraktionschefin. Jetzt würden die Parks nicht nur gesäubert, sondern auch gepflegt. „Das wird auch die Familien glücklich machen“, so Gebel. Zudem werden die Berliner Forsten fünf Millionen Euro zusätzlich erhalten, um den Berliner Wald in einen widerstandsfähigeren Mischwald umzugestalten.

Neun Millionen Euro im Jahr 2020 für Umsetzung des Mietendeckels

Linken-Fraktionschef Udo Wolf verwies auf den Plan, eine neue landeseigene GmbH zum Ankauf von Grundstücken und Gebäuden zu gründen. Die Gesellschaft wird ermächtigt, Kredite bis zu einer Höhe von 250 Millionen Euro aufzunehmen. Um den Mietendeckel umzusetzen, hat die Koalition für 2020 neun Millionen Euro für 2020 und 28 Millionen Euro 2021 eingeplant. Es sei wichtig, schon während des Gesetzgebungsverfahren die benötigten Mitarbeiter einstellen zu können.

Weiterhin stocken die Fraktionen die Mittel für die Schulreinigung um zwölf Millionen Euro auf. Viel Geld wird auch kleinteilig an viele Projekte verteilt, die sich um Frauen, Queer-Personen und andere Gruppen kümmern, aber sich auch gegen Rassismus und Antisemitismus stark machen. Das sei wichtig, um den Zusammenhalt in der Stadt zu stärken, hieß es.

Die Zuarbeit des Senats zu den Haushaltsberatungen der Fraktionen nannten die Fraktionschefs verbesserungswürdig. Zumal die Regierung den Haushaltsgesetzgeber nach den Resultaten der neuesten Steuerschätzung mit einem Defizit in die Beratungen geschickt hatte. Die Fraktionen behalfen sich, indem sie den Senatsressorts jeweils pauschale Minderausgaben von 140 Millionen für 2020 und 221 Millionen Euro im Folgejahr aufdrückten, die die Senatoren in eigener Verantwortung einsparen müssen.

Insgesamt bewegten die drei Koalitionsfraktionen 134 Millionen Euro für das erste Jahr des Haushalts und 198 Millionen Euro im zweiten Jahr. Damit hat der Etat ein Volumen von 31 Milliarden Euro 2020 und 32,4 Milliarden im Jahr 2021. Insgesamt 550 Millionen Euro sollen in die Schuldentilgung fließen.