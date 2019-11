Musikpreis: International Music Award (IMA) feiert in Berlin Premiere

Der britische Musiker Sting wird in der Kategorie „Hero“ für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Nach dem Aus für den Echo wird in der Verti Music Hall ein neuer Musikpreis vom Fachmagazin „Rolling Stone“ verliehen.

Musikpreis International Music Award feiert in Berlin Premiere

Berlin. Deutschland und sein wichtigster Musikpreis – diese Geschichte hatte im vergangenen Jahr kein gutes Ende genommen. Zur Erinnerung: Die Verleihung des Echo an die Rapper Kollegah und Farid Bang, die zuvor mit einem Song mit der Zeile „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ für Schlagzeilen gesorgt hatte, versetzte der skandalgebeutelten Auszeichnung der Deutschen Phono-Akademie endgültig den Todesstoß.

Am Freitagabend sollte in der Verti Music Hall am Mercedes-Platz nun zum ersten Mal der International Music Award (IMA) verliehen werden. Ein Preis ohne Skandale, ein Musikpreis von Leuten, die Musik lieben – für Leute, die Musik lieben, der erste deutsche Musikpreis, dessen wichtigste Kriterien Leidenschaft, Haltung und Innovation sind, hatte das ausrichtende Musikmagazin „Rolling Stone“ vorab versprochen.

Lesen Sie auch: IMA - was man über den Echo-Nachfolger wissen muss

Qualität und Relevanz sollen wieder im Mittelpunkt stehen

Die Erwartungen waren also hoch, bevor ab 20 Uhr in Friedrichshain Model Toni Garrn und US-Schauspieler Billy Porter die Bühne betreten sollten, um Auszeichnungen in acht Kategorien zu vergeben: Future, Commitment, Sound, Visuals, Beginner, Style, Hero und Performance. Die Nominierten, darunter Billie Eilish, James Blake und Lykke Li, wurden zuvor durch internationale und nationale Künstler sowie Musikexperten gewählt. Dazu gehörten bei der Premiere unter anderen Liam Gallagher, Lianne La Havas, Rufus Wainwright und Joy Denalane.

„Ich hoffe, dass der IMA bewirkt, dass die Kunst wieder mehr im Mittelpunkt steht und die Unterrepräsentanz von Frauen beendet haben“, so Denalane. „Dass wir mehr in qualitative Relevanz einsteigen.“ Ihre persönlichen musikalischen Helden seien beispielsweise Earth, Wind and Fire, weil die Band sie an ihren Vater erinnere, und ihr Ehemann Max Herre.

Rammstein bekommt Preis für Live-Auftritte

„Beim IMA zählt nicht allein der kommerzielle Erfolg, sondern vor allem die künstlerische Relevanz“, so „Rolling Stone“-Chefredakteur Sebastian Zabel. „Wir wollen Künstlerinnen und Künstler auszeichnen, die mit ihrer Musik für Innovationen und Wagemut, Haltung und Engagement stehen, die aber auch den Sound, die Technik und die Perspektiven von morgen prägen.“ Ein International Music Award für Echo-Rekordhalterin Helene Fischer dürfte also unwahrscheinlich sein. Der Preis war in den letzten Jahren immer wieder auch für seine Kommerzialität kritisiert worden.

Bereits als Preisträger fest standen Sting und Rammstein. Der britische Weltstar wird in der Kategorie „Hero“ für seine Lebensleistung ausgezeichnet. Rammstein erhält den Publikumspreis in der Kategorie „Performance“ als bester Live-Act. Sting wollte wollte sich für die Auszeichnung mit einem Auftritt bedanken.

Highspeed-Kamera produziert außergewöhnliche Videos

Ebenfalls auf der Bühne erwartet wurden Udo Lindenberg, Rea Garvey, Max Herre, Joy Denalane, Peaches und The Rose. Die australische Rapperin Iggy Azalea wollte beim International Music Award die Weltpremiere ihrer neuen Single „Lola“ mit einem Feature von Alice Chater feiern. Als Gäste auf dem roten Teppich hatten sich unter anderen die Schauspieler Jasna Fritzi Bauer, Sonja Gerhardt, Daniel Donskoy, Herbert Knaup, Kida Ramadan, Tim Oliver Schultz und August Wittgenstein sowie die Musiker Yvonne Catterfeld, Heiko und Roman Lochmann sowie Sandra Nasic angekündigt.

Ein Highlight wurde bereits vor der Show versprochen: der „Glambot“, zum ersten Mal in Deutschland. Die robotergesteuerte Highspeed-Kamera produziert außergewöhnliche Videos und sollte die Stars auf dem roten Teppich mit aufregenden Kamerafahrten in Szene setzen. Der „Glambot“ war das technische Highlight bei den diesjährigen Oscars und Grammys.