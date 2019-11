Der Kältebus fährt seit 25 Jahren durch Berlin

Berlin. Auf der Straße zu leben, sei „ganz ehrlich einfach scheiße“, sagt Nicole. Die 37-Jährige sitzt mit ihren beiden Hunden auf mehreren Decken unter einer S-Bahnbrücke am Alexanderplatz. In eine Notunterkunft können sie und ihr Partner Sascha wegen der Tiere nicht. Abgeben würde sie ihre geliebten Vierbeiner jedoch niemals. Stattdessen schläft das Paar draußen und hält sich notfalls mit allem warm, was es hat. Viel davon bekommt es von den Helfern des Kältebusses der Berliner Stadtmission. „Wir brauchen nur anrufen, dann kommen die“, sagt Nicole.

Kurz darauf steigt ein Mann in den nur wenige Meter entfernt geparkten Kleinbus. Im Wagen sinkt er erschöpft und schwer atmend in sich zusammen und zieht die Kapuze seiner dreckigen Jacke über das Gesicht. Der beißende Geruch nach Urin liegt in der Luft. Für den Obdachlosen geht es in die Notunterkunft an der Lehrter Straße unweit des Hauptbahnhofs: duschen, etwas essen und im Warmen schlafen.

Der Kältebus der Stadtmission am Alexanderplatz.

Foto: David Heerde

„Wir bringen die Menschen über den Winter, damit sie nicht sterben“, sagt Karen Holzinger, Leiterin der Wohnungslosenhilfe bei der Stadtmission. Der Kältetod eines Berliner Obdachlosen im November 1994 bewegte sie vor 25 Jahren, das Projekt zu starten. Damals arbeite Holzinger mit den beiden Mitinitiatoren Gunnar Fiedler und Ulrich Neugebauer in der „City-Station“, einem Restaurant für Wohnungslose am Kurfürstendamm. „Die Arbeit lief sehr gut, es kamen auch viele Menschen, aber eben nicht alle“, erinnert sich die 53-Jährige. Also beschlossen die Sozialarbeiter, mit einem alten Bulli zu denen zu fahren, „die den Weg in die sichere Wärme nicht von allein schaffen“.

Helfer im vergangenen Winter 25.000 Kilometer gefahren

Seit 2014 ist die Stadtmission mit zwei Bussen unterwegs. Beide sind im vergangenen Winter mehr als 25.000 Kilometer durch die Stadt gefahren, wurden fast 5000 Mal angerufen und suchten mehr als 3500 Menschen auf. Nicht jeder kann oder will mitkommen. Wer bleibt, wird mit Schlafsäcken, Decken und heißen Getränken versorgt. Rund 1500 Obdachlose brachten die Helfer in eine Notunterkunft. Der Bus sei die Speerspitze der Kältehilfe, sagt Holzinger. „Er kann aber nur so erfolgreich sein, wie er Plätze hat, wo er die Menschen hinbringen kann“, ergänzt Neugebauer, der mittlerweile die Kältehilfe leitet.

Vor allem hier habe sich in den vergangenen 25 Jahren einiges geändert, sagt Holzinger. Damals hätten vor allem kleine Einrichtungen wie Kirchengemeinden ihre Türen geöffnet, seien aber oft schnell von alkoholisierten oder psychisch auffälligen Menschen überfordert gewesen. In diesem Jahr bietet die Stadtmission berlinweit 327 Schlafplätze in ihren Notunterkünften an. Dennoch gibt es weiterhin Probleme. Für Menschen mit gewissen Bedürfnissen, etwa wie bei Nicole mit Hunden, gebe es nicht genügend Plätze.

Gesundheitszustand der Obdachlosen zunehmend schlechter

„Vor 20 Jahren hatten wir so gut wie keinen Rollstuhlfahrer, im vergangenen Jahr 35“, sagt Neugebauer. Das sei eine große Not. Sie zu transportieren, sei deutlich schwieriger. Behindertengerechte Duschen und Schlafplätze gebe es nicht in ausreichender Zahl. Die Mitarbeiter seien mit dem dramatisch schlechten Gesundheitszustand vieler Obdachloser schlicht überfordert und daher nicht in der Lage, richtig zu helfen.

Insgesamt gebe es heute zwar nicht mehr Obdachlose, glaubt Neugebauer. „Aber die Art der Menschen auf der Straße hat sich verändert.“ Vor zehn Jahren seien noch 75 Prozent deutsche Staatsbürger gewesen, also mit einem vergleichsweise guten Zugang zum Gesundheitssystem. Heute seien das nur noch 25 Prozent. „Sie haben da Menschen im Rollstuhl, das Bein amputiert, Eiter läuft heraus, sie haben keinen Hilfsanspruch und verrecken bei uns im Straßengraben“, so der 59-Jährige weiter. Von den 35 Rollstuhlfahrern aus dem vergangenen Jahr seien 28 ein oder beide Bein abgenommen worden. Von ihnen habe er keinen in diesem Jahr wiedergesehen.

Ein Mitarbeiter des Kältebusses fragt einen Obdachlosen, ob er Hilfe braucht.

Foto: Sergej Glanze

Um dem zu begegnen, fährt die Stadtmission seit Anfang November zweimal pro Woche auch mit einem Ambulanzbus. Das deutlich größere Fahrzeug kann Rollstühle transportieren. Medizinisches Personal leistet vor Ort die nötigste ärztliche Versorgung wie das Desinfizieren und Verbinden von Wunden. „Sie zu schließen, geht aber nicht“, sagt Holzinger. Daher stehen an der Lehrter Straße Pflegebetten bereit, in denen die Obdachlosen bis zu acht Wochen genesen können.

Stadtmission will mehr Geld aus öffentlichen Mitteln

Außerdem will die Stadtmission das Kältebus-Projekt auf eine finanziell solidere Basis stellen. Die jährlichen Gesamtkosten von mehr als 100.000 Euro werden bislang überwiegend durch Spenden gedeckt. Einzig der Bezirk Neukölln, wo die Kältehilfe in den 90er-Jahren ihre Zentrale hatte, gibt rund 17.000 Euro. „Wir sind an einem Punkt, wo wir merken, dass die Finanzierung einfach verlässlicher werden muss“, sagt Neugebauer. Daher habe man nun beantragt, dass die öffentliche Hand mehr als die Hälfte der Kosten trägt.

„Die Kältehilfe ist außerdem nicht mehr allein mit ehrenamtlichen Mitarbeitern zu machen“, sagt Neugebauer. Um die Versorgungsqualität sicherzustellen, wurden an der Lehrter Straße nun zwölf Hauptamtliche eingestellt. Das könne mit den derzeitigen staatlichen Zuschüssen nicht finanziert werden. Auch hier brauche es mehr Geld.

Sollten Sie in einer kalten Nacht einen Menschen auf der Straße schlafen sehen, sprechen Sie ihn bitte an und bieten Sie an, den Kältebus zu rufen. Der ist jeden Tag von 21 bis 3 Uhr unterwegs und unter Tel. 0178 / 52 35 838 erreichbar.