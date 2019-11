Traktoren-Sternfahrt in Berlin: Bauern wollen erneut Verkehr lahmlegen

Landwirte demonstrieren in Berlin gegen die Agrarpolitik des Bundes.

Traktoren-Sternfahrt in Berlin

Erneut kommt es am Montag zu einer Traktoren-Sternfahrt der Bauern. Die Polizei erwartet erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Traktoren-Sternfahrt Bauern wollen erneut Verkehr in Berlin lahmlegen

Berlin. Mit einer neuen Sternfahrt wollen Tausende Bauern am kommenden Montag, 26. November 2019, in Berlin für mehr Mitsprache bei der Agrarpolitik protestieren. Aufgerufen zu der Demonstration hat die Initiative "Land schafft Verbindung". Die Veranstalter erwarten zu ihrem Protest rund 5000 Teilnehmer aus ganz Deutschland und 2000 Traktoren, so Sprecherin Johanna Mandelkow.

Die geplante Sternfahrt ist nach den bundesweiten Protesten am 22. Oktober die nächste größere Aktion. Auch in Richtung Berlin fuhren etwa 200 Traktoren und andere Landwirtschaftsmaschinen aus Brandenburg. Die Sternfahrt führte zu deutlichen Verkehrsbehinderungen, vereinzelt kam es zu kleinen Rangeleien zwischen teilnehmenden Bauern und Einsatzkräften der Berliner Polizei.

Traktoren-Sternfahrt in Berlin: Polizei erwartet erhebliche Probleme

Die Berliner Polizei erwartet am Montag den ganzen Tag über erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen und -behinderungen entlang der Routen, in den Bezirken Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf sowie insbesondere auf der Achse Heerstraße - Kaiserdamm - Bismarckstraße - Straße des 17. Juni. Dort sollen zudem umfangreiche Halteverbotszonen eingerichtet werden

Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, an diesem Tag auf das Auto zu verzichten und die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere der S- und U-Bahn, zu nutzen. Im Bus- und Straßenbahnverkehr sei ebenfalls mit erheblichen Behinderungen zu rechnen, so die Polizei.

Traktoren-Sternfahrt nach Berlin - Die Routen im Überblick:

Route 1: Landesgrenze B96 Oranienburger Chaussee - Berliner Straße - Oraniendamm - Oranienburger Straße - links Roedernallee - links Lindauer Allee - Residenzstraße - rechts Marktstraße - rechts Seestraße - links Beusselstr. - links Alt-Moabit - rechts Gotzkowskystraße - links Levetzowstraße - Altonaer Straße - Großer Stern - Straße des 17. Juni

Route 2: Landesgrenze B2 Dorfstraße - Malchower Chaussee - Berliner Allee - rechts Ostseestraße - Wisbyer Straße - Bornholmer Straße - Osloer Straße - Seestraße - links Beusselstraße - links Alt-Moabit - rechts Gotzkowskystraße - links Levetzowstraße - Altonaer Straße - Großer Stern - Straße des 17. Juni

Route 3: Landesgrenze B1 Alt-Mahlsdorf - Alt-Kaulsdorf - Alt-Biesdorf - Alt-Friedrichsfelde - Frankfurter Allee - Frankfurter Tor - Karl-Marx-Allee - rechts Otto-Braun-Straße - links Mollstraße - Torstraße - Hannoversche Straße - Hessische Straße - links Invaliedenstraße - rechts Alt Moabit - links Stromstraße - Lessingstraße - links Altonaer Straße - Großer Stern - Straße des 17. Juni

Route 4: Landesgrenze B96 Kirchhainer Damm - Lichtenrader Damm - Mariendorfer Damm - Tempelhofer Damm - Platz der Luftbrücke - Mehringdamm - Wilhelmstraße - links Hallesches Ufer - Potsdamer Brücke - Reichpietschufer – Von-der-Heydt-Straße - rechts Klingelhöferstraße - Hofjägerallee - Großer Stern - Straße des 17. Juni

Route 5: Landesgrenze B5 Hamburger Chaussee - B2 Heerstr. - Theodor-Heuss-Platz - rechts Kaiserdamm - Bismarckstraße - Ernst-Reuter-Platz - rechts Str. d. 17. Juni - Großer Stern - Straße des 17. Juni