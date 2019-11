Ein Bündnis will jährlich die Parkplätze in Berlin reduzieren.

Ein Bündnis hat sich zum Ziel gesetzt, die Anzahl an Autos zu reduzieren. Um das zu erreichen, sollen die Parkplätze verknappt werden.

Parken in Berlin Verbände wollen 60.000 Parkplätze jährlich reduzieren

Ein Bündnis aus sieben Verkehrs- und Umweltverbänden fordert, die Zahl der Parkplätze in Berlin jährlich um 60.000 zu reduzieren. Die Forderung ist Teil einer Liste von sieben konkreten Maßnahmen, die die Verbände und Initiativen am Mittwoch vorgestellt haben.

Ziel des Verbandes: Zahl der Autos in Berlin bis 2030 halbieren

„Wir müssen das Luxusleben für Autos verknappen“, sagte Frank Masurat, Vorstand beim Fahrradverband ADFC Berlin. In Berlin gäbe es viel zu viele Fahrzeuge, „und es werden immer noch mehr und größere“. Ziel sei deshalb, die Zahl der Autos in Berlin bis 2030 zu halbieren. Das wären rund 600.000 der gegenwärtig etwa 1.200.000 Millionen Fahrzeuge in Berlin.

Wie viele Parkplätze es derzeit in Berlin gebe, sei unklar, sagte Masurat. Die Verbände schätzten, dass sich deren Fläche jedoch auf das viereinhalbfache des Tempelhofer Feldes summiere. „Das ist ein irrsinniger Flächenbedarf“, so Masurat.

Statt Parkplätzen: Haltezonen für wachsenden Lieferverkehr

Anstelle von Parkplätzen sollten gesonderte Haltezonen für den wachsenden Lieferverkehr, sowie breitere Radwege und Abstellplätze für Fahrräder und E-Scooter geschaffen werden. Es solle jedoch auch Platz für mehr Bänke und eine höhere Aufenthaltsqualität geben, sagte der ADFC-Vorstand.

