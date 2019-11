Terrorverdacht: Syrer in Berlin verhaftet

Berlin. BKA-Beamte haben einen terrorverdächtigen Syrer (37) festgenommen. Er stehe im Verdacht, eine „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet zu haben. Der Mann sei „dringend verdächtig, seit 2019 in neun Fällen in einer islamistisch geprägten und dem Islamischen Staat (IS) nahestehenden ‘Telegram’-Messenger-Gruppe Anleitungen zum Bau von Waffen und zum Herstellen von Sprengstoff ausgetauscht“ zu haben, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit. „Zweck des Chatverkehrs soll die Vorbereitung von Terroranschlägen gewesen sein“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Auch Spezialkräfte der Bundespolizei seien an dem Einsatz beteiligt gewesen. Die ausgetauschten Anleitungen sollen sich unter anderem auf die Herstellung von Plastiksprengstoff, Paket-, Magnetbomben und Türfallen mit „Explosivstoffen“, Sturmgewehre des Typs AK 47, Maschinenpistolen und weitere Schusswaffen bezogen haben. Die Ermittler konnten den Mann laut Staatsanwaltschaft in seiner Wohnung verhaften.

Zeitgleich sei im Zuge eines Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts bei dem Beschuldigten ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt worden.

Im August kaufte er Aceton, im September Wasserstoffperoxidlösung

Der radikal-islamistisch gesinnte Beschuldigte soll seit Januar 2019 damit begonnen haben, die benötigten Bauteile und Chemikalien für den Bau einer Sprengvorrichtung zu beschaffen. Diese sollte zu einem nicht bekannten Zeitpunkt an einem unbekannten Ort in Deutschland gezündet werden, um eine möglichst große Anzahl an Menschen zu töten und zu verletzen. Unter anderem kaufte er im August 2019 Aceton und im September 2019 Wasserstoffperoxidlösung. Beide Chemikalien werden zur Herstellung des hochexplosiven Sprengstoffs Triacetontriperoxid (TATP) benötigt. Daher ist anzunehmen, dass der Beschuldigte diesen Sprengstoff herzustellen beabsichtigte.

Hochexplosives Gemisch, herstellbar aus haushaltsüblichen Zutaten

Das Gemisch TATP, Triacetontriperoxid, ist hoch explosiv. Es ist bekannt als Sprengstoff von Islamisten. Die Attentäter von Paris nutzten TATP, die Angreifer von Brüssel, und auch die Bombenbastler von Barcelona wollten es herstellen.

Terroristen nutzen den Sprengstoff vor allem, weil er relativ leicht mit handelsüblichen Zutaten zusammengemischt werden kann. Das Sprengmittel reagiert auf Schläge oder auch auf Reibung sehr empfindlich. Daher ist kein Zünder nötig, um eine Explosion auszulösen.

Acetonperoxid wurde 1895 von einem Berliner Chemiker entdeckt.

