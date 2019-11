Lärm in Berlin Senat will Klagen gegen Lärm auf Sportplätzen reduzieren

Berlin. Kinderlärm auf Sportplätzen soll künftig keine „schädliche Umwelteinwirkung“ im Sinne des Lärmschutzrechts mehr sein. Das hat der Berliner Senat beschlossen und sich einer entsprechenden Bundesratsinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen angeschlossen. Zuvor hatten bereits Niedersachsen und das Saarland ihre Unterstützung zugesagt.

Die Länder wollen mit ihrem Gesetzesantrag erreichen, dass Sportplätze zumindest in den Zeiten, in denen sie von Kindern genutzt werden, künftig lärmschutzrechtlich ebenso privilegiert sind wie Kindertagesstätten und Spielplätze. Diese sind seit 2011 vor Anwohnerklagen weitgehend geschützt, denn bei der Beurteilung der dort entstehenden Geräuscheinwirkungen dürfen Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden.

„Auch um ein bedeutendes Signal sowohl für den Sport als auch für eine kinderfreundliche Gesellschaft zu setzen, unterstützt der Senat die Bundesratsinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen“, heißt es in einer Erklärung zum Senatsbeschluss.

Zwölf Anwohnerbeschwerden beim Landessportbund

In Berlin gibt es rund 2000 Sportanlagen, die Hälfte davon sind offene Sportplätze. Bei mehr als 50 von ihnen ist es nach Angaben des Landessportbundes (LSB) Berlin zu Konfliktfällen gekommen, bei denen sich Anwohner über Lärm beschwert haben. Beim LSB direkt sind allein im vergangenen Jahr zwölf Beschwerden eingegangen, die restlichen Daten kommen von den Bezirksämtern, teilte LSB-Sprecher Oliver Weiß auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mit.

Häufige Konsequenz dieser Beschwerden seien Nutzungseinschränkungen, die das Umweltamt verhängt, so der LSB-Sprecher weiter. So gebe es beispielsweise Einschränkungen auf einigen Plätzen, auf denen um 20 Uhr der Trainingsbetrieb unter der Woche beendet werden muss, auch wenn theoretisch bis 22 Uhr Betrieb sein dürfte. In Spandau gebe es zwei nebeneinander liegende Sportplätze, die nicht gleichzeitig bespielt werden dürfen aufgrund der zu erwartenden hohen Lärmbelastung. Um der Zahl der Anwohnerklagen zumindest dann zu begegnen, wenn Kinder den Platz oder die Halle nutzen, sei die vom Berliner Senat beschlossene Unterstützung der Bundesratsinitiative zu begrüßen, so Weiß weiter.

Zwar hatte der Bund 2017 bereits einige begünstigende Regelungen gegenüber anderen Lärm-Arten beschlossen. So darf beispielsweise nach den speziell für Sportanlagen geltenden Regelungen der Sportanlagenlärmschutzverordnung der von Sportplätzen verursachte Lärm in der allgemein besonders geschützten Ruhezeit von 13 bis 15 Uhr an Sonn- und Feiertagen lauter als der von anderen Anlagen ausgehende Lärm sein. Diese begünstigende Regelung gilt, unabhängig vom Alter, für alle Nutzerinnen und Nutzern von Sportanlagen.

Durch die gesetzlichen Neuregelungen habe es zwar eine größere (immissionsschutzrechtliche) Toleranz für den Sportlärm gegeben, so Weiß. „Aber eine wirklich spürbare Entspannung ist noch nicht eingetreten." Das liege vor allem an der subjektiven Wahrnehmung des Lärms und daran, dass Anwohner sich weiterhin darüber beschweren, auch wenn die gesetzlichen Werte gelockert wurden.

Vom Senat erhoffe sich der LSB eine berlinspezifische Regelung von Lärmgrenzen, die auch der Realität entspreche. „Denn durch die heranrückende Wohnbebauung entsprechen etwa die tatsächlichen Abstandswerte zwischen Sportanlagen und Wohnhäusern gar nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben“, sagt Weiß. In der Innenstadt gibt es darüber hinaus Sportplätze, die nach dem Krieg in Baulücken entstanden sind und direkt neben Wohngebäuden liegen.

Forderung liegt seit drei Jahren auf dem Tisch

Die Sportminister der Bundesländer hatten sich bereits vor drei Jahren grundsätzlich auf höhere Grenzwerte für den Sportlärm geeinigt. Bislang erlaubt der Lärmschutz zwischen 20 und 22 Uhr nur einen Geräuschpegel von bis zu 50 Dezibel, künftig soll er wie zu anderen Tageszeiten auf 55 Dezibel angehoben werden. Da der Lärm exponentiell gemessen wird, entspreche das einer deutlichen Erleichterung für die Vereine. Auf Sportanlagen, die bis zum Jahr 1991 entstanden sind, sollen zudem weitere fünf Dezibel mehr erlaubt sein. Auch die Bundesregierung wollte ursprünglich mehr Toleranz für Sportvereine einräumen. Dazu sollte die Baurechtsnovelle geändert werden, doch die Reform ist wegen anderer offener Fragen immer wieder verschoben worden, so dass nun die Bundesländer mit ihrem Vorstoß eine Neureglung erreichen wollen.

Berliner Sportvereine beklagen seit Jahren, dass die Toleranz der Anwohner gegenüber dem Sport sinkt. Kommt es nach Anwohnerbeschwerden zu juristischen Auseinandersetzungen, müssen sie den Betrieb meist einschränken. Gleichzeitig sind die Vereine aber wegen des Ausbaus des Ganztagsschulbetriebs immer mehr auf spätere Trainingszeiten angewiesen.