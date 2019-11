Mitschüler bedrohen Sohn von AfD-Politiker mit dem Tod

Der Sohn eines Berliner Politikers soll von drei Mitschülern in Berlin-Biesdorf mit dem Tod bedroht worden sein. Der 16-Jährige sagte der Polizei, dass Mitschüler ihn und seine Familie seit einiger Zeit bedroht hätten, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Hintergrund soll das politische Engagement des Vaters sein, der Mitglied des Abgeordnetenhauses ist. Nach Informationen der Berliner Morgenpost gehört der Politiker der AfD an.

Die Drohungen sollen unter anderem über einen Kurzmitteilungsdienst verschickt worden sein. Der Schüler habe sich deswegen am Freitag an die Schulleitung gewendet. Der Jugendliche nannte den Beamten drei verdächtige Mitschüler im Alter von 15, 16 und 18 Jahren. Weil die Bedrohung sich auf das politische Engagement des Vaters bezieht, hat der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.