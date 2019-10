S-Bahn Berlin: Störungen verursachen hohe Kosten

Verkehr in Berlin Kosten durch S-Bahn-Störungen in Berlin steigen

Berlin. Erst an diesem Dienstagmorgen haben Fahrgäste der S-Bahn wieder diese Ansage gehört: „Wegen einer technischen Störung ist der Zugverkehr zurzeit leider unregelmäßig.“ Dieses Mal betrafen die Verspätungen und Ausfälle die Ringbahn (S42), die S8 und die S85 im Bereich der Landsberger Allee.

Wie eine Anfrage des Abgeordneten Gunnar Lindemann (AfD) an den Senat nun ergab, nehmen die Kosten, die durch technische Störungen bei der S-Bahn Berlin anfallen, zu.

So heißt es in der Antwort auf die Anfrage von Staatssekretär Stefan Tidow mit Berufung auf die Deutsche Bahn AG, dass in diesem Jahr durch technische Störungen bereits Kosten in Höhe von knapp 733.000 Euro entstanden sind. Im gesamten Vorjahr waren es rund 725.000 Euro, 2017 lag die Summe bei rund 658.000 Euro. Der Wert für 2019 liegt also schon jetzt über denen der Vorjahre.

Lesen Sie auch: Berliner S-Bahn startet Kältetest für neue Züge

Zahl der Störungen bei der Berliner S-Bahn sinkt tendenziell

In diesem Jahr entfielen dabei knapp 61.000 Euro auf Weichenstörungen und knapp 170.000 Euro auf Signalstörungen. Den größte Teil der Kosten, mehr als 500.000 Euro, machten sonstige technische Störungen aus.

Gleichzeitig wird aber, trotz gestiegener Kosten, deutlich, dass die Zahl der Störungen tendenziell sinkt. So wurden in diesem Jahr bislang 849 gezählt, im vergangenen Jahr waren es 1279 und 2017 noch 1317.

Auch hierbei entfällt der größte Teil auf die sonstigen technischen Störungen, an den Weichen gab es in diesem Jahr bislang 98 Störungen, Signalstörungen wurden 225 gezählt.

Hintergrund: Modernisierte S-Bahn-Züge: Das ist alles neu