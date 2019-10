Breitscheidplatz: Erste Infosäule für Berlin-Besucher eingeweiht

Berlin. Sie ist saphirblau lackiert, hat fein abgerundete silbrige Kanten und auf der Vorder- und Rückseite je einen Bildschirm. Die zeigen den Menschen, die sich davor aufhalten, wo sie gerade sind, und was es in der Umgebung alles gibt. Seit Montag steht an der Ecke Rankestraße und Kurfürstendamm die erste der neuen Informationsstelen, die Berlinern und Touristen Auskunft zu touristischen Zielen und Service bieten soll. „Berlin steht auf dem dritten Platz der beliebtesten Metropolen Europas und die Zahl der Besucher aus aller Welt steigt jedes Jahr. In diesem Jahr sind es jetzt schon 4,1 Prozent mehr als im Vorjahr“, sagte Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese (Grüne) anlässlich der Enthüllung. Dem wolle man deshalb mit einem neuen touristischen Leitsystem Rechnung tragen, das auch Berlinern nutze.

Pilotphase soll die ersten acht Stelen bis Ende 2020 testen

In einer Pilotphase werden nun von Grün Berlin bis Ende 2020 acht der neuen Informationsstelen getestet, gewartet und die Erfahrungen ausgewertet. „Durch die Evaluierung der laufenden Pilotphase können wir untersuchen, ob das Angebot ausreicht oder ob die Nutzer weitergehende Wünsche haben“, sagte Christoph Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Grün Berlin Stiftung. Neben der Nutzerfreundlichkeit und den Nutzerbedürfnissen sollen die Stelen aber auch auf betriebliche Faktoren wie anfallende Kosten und Vandalismus-Resistenz getestet werden. „Die Stelen werden nicht sich selbst überlassen, sondern eng von Mitarbeitern betreut, die auch Schäden schnell beseitigen sollen“, sagte Schmidt.

Aufgestellt werden die Versuchsmodelle neben der ersten am Breitscheidplatz in den nächsten Wochen am Hardenbergplatz, am Alexanderplatz, am Schloss Charlottenburg, in der Altstadt Köpenick, am Tierpark Friedrichsfelde und in Dahlem Dorf. Stelen wie die am Breitscheidplatz verfügen über ein digitales Angebot in deutscher und englischer Sprache.

Sehenswürdigkeiten im 500-Meter-Radius

Mit Hilfe von zwei Touchscreens können Nutzer weitere Informationen zu Sehenswürdigkeiten in der Umgebung abrufen, sich aber auch zeigen lassen, wo es innerhalb eines 500-Meter-Radius die nächsten Bushaltestellen, U-Bahnhöfe und Taxistände, aber auch Toiletten, Spielplätze und Polizeidienststellen gibt. Für Sehbehinderte ist seitlich auch ein Audiomodul integriert, das die Informationen hörbar macht. Alle Informationsstelen sind zudem im Rahmen des Projekts „Free WiFi Berlin“ mit einem freien Wlan-Angebot ausgestattet und sollen einen „freundlich-sympathischen Eindruck vermitteln“, so Christian Fuchs vom Planungsbüro.

Infostelen an Bahnhöfen und an stark frequentierten Plätzen

Nach der Testphase sollen bis 2023 insgesamt 220 Säulen in der Innenstadt, aber auch in den Außenbezirken aufgestellt werden. Stehen sollen sie zumeist an U- und S-Bahnhöfen, aber auch an besonders stark frequentierten Plätzen und Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Standorte wurden Freese zufolge auf der Grundlage von Studien und Gutachten und in Zusammenarbeit mit den Bezirken abgestimmt. Die Erstinstallation der Informationsstelen wird zu 90 Prozent aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und zu rund zehn Prozent durch Landesmittel finanziert. Die GRW-Mittel stellen die Senatsverwaltungen für Wirtschaft, Energie und Betriebe und der Bund zur Verfügung, den Eigenmittelanteil die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Die Projektkosten für die Pilotphase belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Für die Gesamtkosten der insgesamt 220 Infostelen, die bis 2023 stehen sollen, sind rund 17 Millionen vorgesehen.

„Tourismus ist ein Riesenwirtschaftsfaktor in Berlin“, sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Barbro Dreher (Grüne) am Montag. Zwölf Milliarden Euro habe die Bruttowertschöpfung dieses Wirtschaftsbereichs im vergangenen Jahr für Berlin ergeben. Investitionen wie die Stelen seien deshalb sinnvoll, weil sie für Berlin auch eine Art Visitenkarte darstellten. Dreher räumte allerdings ein, dass die bislang prognostizierten Kosten für das gesamte Projekt nicht zu halten seien.

Das alte System

Neu ist die Idee von Info-Stelen in Berlin nicht. Der Stadtmöblierer Wall hatte in den vergangenen Jahren ebenfalls an touristisch stark frequentierten Orten solche Säulen aufgestellt, die auf Deutsch und Englisch über die jeweilige Sehenswürdigkeit informierten. Die meisten der 78 Stelen mussten abgerissen werden, als das Land Berlin Anfang 2018 die mit Werbestandorten gekoppelten Verträge zwischen Wall und den Bezirken aufkündigte.

Auf Bitten des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf hat das Unternehmen einige der Stelen, die den Altstadtpfad Charlottenburg begleiten, stehen lassen. „Wir sind erst einmal froh über das vorläufige Agreement mit Wall“, sagte Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne). Die Zahl der künftigen Info-Stelen entspräche nämlich bei Weitem nicht der, die es bisher im Bezirk gab