Berliner S-Bahn startet Kältetest für neue Züge

Berlin. Viele Berliner S-Bahnnutzer dürften sich noch mit Grausen an die Winter von 2009 und 2010 erinnern. Zahllose Fahrten fielen damals aus oder verspäteten sich, weil die Zugtechnik der S-Bahn vor Schnee und Eis kapitulierte. Ein solches Desaster will das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn (DB) künftig vermeiden. Deshalb hat sie der Fahrzeuggeneration, die ab 2021 ihren regulären Dienst aufnehmen soll, eine besondere Bewährungsprobe verordnet. Vier Wochen lang muss ein Prototyp der neuen Baureihe 483/484 unter härtesten Bedingungen seine Wetterfestigkeit unter Beweis stellen.

Dazu hat sich die Berliner S-Bahn auf ihre wahrscheinlich längste Fahrt begeben. Nicht aus eigener Kraft, sondern gezogen von einer Lok ist der aus vier Wagen bestehende Zug mit der Seriennummer 484 005 über eine rund 650 Kilometer lange Strecke bis in die Rail Tec Arsenal (RTA) Fahrzeugversuchsanlage nach Wien gerollt.

Im Wiener Stadtteil Floridsdorf steht der laut RTA-Chef Gabriel Haller weltweit größte Klima-Wind-Kanal. In dem gut 100 Meter langen und sechs Meter im Durchmesser großen Tunnel können Spezialisten extremste Wettersituationen simulieren: Außentemperaturen von minus 45 Grad genauso wie plus 60 Grad, dazu eine Luftfeuchtigkeit, die von zehn bis zu 98 Prozent reicht. Diese Extreme können zudem mit Windgeschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometer kombiniert werden. Steffen Obst, Bereichsleiter beim Fahrzeughersteller Stadler Pankow, spricht da auch schon mal von einer „Folterkammer“, in die er die gemeinsam mit Siemens für Berlin entwickelte S-Bahn nun schicken will.

Keine aktuelle Baureihe fährt dauerhaft störungsfrei

Klimaanlage im Test: Heizmatten auf den Sitzen und Luftbefeuchter am Boden sorgen für eine Luft wie in einem mit Fahrgästen besetzten Wagen.

Foto: Sergej Glanze

„Wir haben den Ehrgeiz, ein Fahrzeug auf die Schiene zu bringen, das auf Anhieb funktioniert“, begründete Alexander Kaczmarek, DB-Bevollmächtigter für Berlin, die hohen Anforderungen an die Hersteller. Denn keine der aktuell drei im Einsatz befindlichen Baureihen ist in den vergangenen Jahren dauerhaft störungsfrei gefahren.

Gerade bei großer Kälte, aber auch bei Hitze kam es zu Ausfällen. Türen vereisten, Bremsanlagen und Antriebe funktionierten nicht mehr richtig, im Sommer versagten zudem überhitzte Bordrechner. Nur mit teuren und zudem langwierigen Nachrüstprogrammen konnte die S-Bahn einen Teil der Technikprobleme lösen. Am Ende fehlten der S-Bahn immer wieder die Fahrzeuge, um den von den Ländern Berlin und Brandenburg bestellten Nahverkehr in vollem Umfang zu erbringen.

Bei der Baureihe 483/484 soll nun alles besser werden. 106 Zugeinheiten – 85 Vierteiler und 21 Doppelwagen – hat die S-Bahn beim Konsortium Stadler/Siemens für rund 900 Millionen Euro (inklusive Werkstattausrüstung) im Dezember 2015 bestellt. Bevor die neuen Züge mit Fahrgästen auf die Strecke gehen, werden sie zwei Jahre lang intensiv erprobt. Der Klimatest in Wien ist dabei ein besonders wichtiger Meilenstein.

Grafik vergrößern

S-Bahn muss bei minus 25 Grad ihre Tauglichkeit unter Beweis stellen

Nach einer vierwöchigen Vorbereitung haben im Klimakanal der RTA jetzt die eigentlichen Tests begonnen. Allerdings nicht in schwerstmöglicher Form. So muss die S-Bahn „nur“ im Temperaturbereich zwischen minus 25 und plus 45 Grad ihre Tauglichkeit unter Beweis stellen. Auch Starkregen, nasser Schnee und starke Sonneneinstrahlung werden im Klimakanal simuliert. Geprüft wird dann, ob Türen und Scheibenwischer bei jeder Witterungslage funktionieren oder wie lange die Fahrgastinformation auf den TFT-Farbmonitoren noch lesbar ist. Jeder Computernutzer weiß, wie sensibel die Technik normalerweise auf allzu große Temperaturunterschiede reagiert.

Am Donnerstag wurde der Zug mit der Zielanzeige „S25 Hermannstraße“ (real halten dort die Ringbahnzüge sowie die Linien S45, S46 und S47) auf minus zehn Grad heruntergekühlt, das riesige Gebläse im Kanal sorgte für einen eisigen Wind. Der in den Traditionsfarben Gelb und Rot lackierte Wagenkasten aus Aluminium war komplett mit einer dünnen weißen Eisschicht überzogen. Geprüft wurde nun, wie lange die in der Frontscheibe verbaute Heizung benötigt, damit der Triebfahrzeugführer wieder ein Sichtfeld hat. Eine wichtige Sicherheitsfrage, so Martin Hoffmann, Projektleiter bei Stadler.

Doch es geht auch um mehr Komfort für die Fahrgäste. Erstmals bei der Berliner S-Bahn werden die Züge auch über eine Klimatisierung verfügen. Ziel ist, die Luft im Wageninneren bei Kälte auf etwa 19 Grad Celsius zu erwärmen, bei großer Hitze wiederum um vier bis fünf Grad gegenüber der Außentemperatur abzukühlen. In beiden Fällen soll der bei Fahrgästen gefürchtete Saunaeffekt vermieden werden. Um die Leistungsfähigkeit der vom französischen Hersteller Faiveley gelieferten Klimaanlagen zu testen, wird mit Heizmatten auf den Sitzen und Luftbefeuchtern am Boden für eine Luft gesorgt, wie in einem mit Fahrgästen voll besetzten Wagen.

Premierenfahrt für 1. Januar 2021 geplant

Bislang, so sagen die Verantwortlichen von Stadler und Siemens, hat die neue S-Bahn alle Tests in der Klimakammer bestanden. Noch stehen allerdings drei weitere Prüfwochen auf dem Programm. Was für die Hersteller nicht billig ist. Ein Tag im Klima-Wind-Kanal kostet sie bis zu 30.000 Euro, so RTA-Chef Haller.

Berlins Bahnchef Kaczmarek ist zufrieden mit den Testläufen. Der Premierenzug, davon ist er überzeugt, kann am 1. Januar 2021, um 4 Uhr, in Südkreuz abfahren. Kurz zuvor, im Herbst 2020, soll die Serienfertigung beginnen. Ab Oktober 2023 werden dann alle 106 neuen Züge in Berlin unterwegs sein.