Laut Feuerwehr ist am Bahnhof Bellevue ein Zug in Brand geraten. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Bellevue Sonderzug in Berlin in Brand - Mehrere Menschen verletzt

Im S-Bahnhof Bellevue ist am Sonnabendabend ein Zug in Brand geraten. Das meldet die Berliner Feuerwehr. Diese rückte mit Großaufgebot an. Es soll mehrere Verletzte geben. Nach Informationen der Berliner Morgenpost handelt es sich um einen Sonderzug für Fußballfans. Der Zug befand sich nach der Partie FC Union gegen Freiburg auf der Rückfahrt. Er war in Berlin-Gesundbrunnen gestartet, wie die Bundespolizei auf Anfrage mitteilte. Der Brand brach in einem Waggon aus. Es kam zu einer Rauchentwicklung im Zug. Der brennende Zug steht im Bahnhof Bellevue. „Es brennt lichterloh“, sagte eine Augenzeugin.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist vor Ort. Am S-Bahnhof stehen mehr als ein Dutzend Rettungswagen. Über dem Bahnhof kreisen mehrere Hubschrauber.

Der Zugverkehr der Linien S3, S5, S7 und S9 wurde zwischen Friedrichstraße und Tiergarten unterbrochen. Zunächst hatte die Feuerwehr gemeldet, es brenne ein S-Bahnzug. Wie sich herausstellte, war aber ein von der Deutschen Bahn gestellter Sonderzug betroffen.