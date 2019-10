Verhandlungen über Berliner Mietendeckel vorerst gescheitert

Rot-Rot-Grün in Berlin ringt seit Wochen um eine Einigung. Am Freitag wurde vier Stunden beraten, allerdings ohne Ergebnis.

Die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und Linke konnten sich am Freitag nicht über die konkrete Ausgestaltung des Mietendeckels verständigen und haben sich ergebnislos vertagt.

Seit Wochen ringt die Koalition um eine Einigung, liegt aber in wesentlichen Punkten noch weit auseinander. Deswegen hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) einen Sonder-Koalitionsausschuss an diesem Freitag einberufen. Doch trotz mehr als vierstündiger Beratung im Roten Rathaus blieben weiter viele Fragen offen. „Es gibt noch offene Fragen, die wir prüfen müssen“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) nach der Sitzung. „Es gibt einen Einigungskorridor, wir streben nun an, das Gesetz am 22. Oktober im Senat zu verabschieden.“

Die Regierung streitet vor allem über die Möglichkeit, zu hohe Mieten rückwirkend absenken zu können. Die Linke fordert eine solche Regelung, die SPD hält sie für verfassungswidrig und lehnt sie ab. Auch die Frage, ob Vermieter einen jährliche Mietaufschlag als Inflationsausgleich fordern können, ist umstritten.