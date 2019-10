Bahn startet neue IC-Verbindung Rostock-Berlin-Dresden

Berlin. Die Berliner können sich auf deutlich bessere Bahnverbindungen an die Ostsee und nach Dresden freuen. Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember startet die Deutsche Bahn die seit Längerem angekündigte neue Intercity-Linie, die Rostock, Berlin und Dresden miteinander verbindet.

Anfangs soll es zehn Verbindungen pro Tag geben. Ab Mai 2020 werden die von der österreichischen Westbahn übernommenen doppelstöckigen Triebwagenzüge eingesetzt, dann sollen es 16 Fahrten – acht pro Richtung - pro Tag sein. Damit könne tagsüber ein Zwei-Stunden-Takt gesichert werden, kündigte DB-Personenverkehrsvorstand Berthold Huber an.

Auf der Strecke Berlin – Dresden werde zudem das bestehende Eurocity-Angebot ergänzt, wodurch dort dann alle Stunde ein Zug fährt. Anders als der EC wird der IC ab Mai auch in Schönefeld halten, zunächst im alten Flughafen-Bahnhof, nach der für Oktober 2020 angekündigten Eröffnung des neuen Hauptstadtairports dann im unterirdischen BER-Bahnhof.

Neue Nachtverbindung von Berlin nach Wien

Huber bestätigte bereits zuvor durchgesickerte Pläne, dass es auch einen neue Nachtverbindung von Berlin nach Wien geben werden. Weil die Westbahnzüge weiter in der österreichischen Hauptstadt gewartet werden, fährt der jeweils letzte Zug am Tag nicht nach Dresden, sondern über Leipzig und Nürnberg nach Wien – sowie am Morgen wieder zurück. Weitere Zwischenstopps sollen in Jena und Regensburg geben.

Noch offen ist, ob auf der neuen IC-Strecke auch die Nahverkehrstickets des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg anerkannt werden. Eine entsprechende Ausschreibung laufe noch, sagte Huber. Der Personenverkehrsvorstand kündigte für die neue Verbindung attraktive Preise an, um vor allem Autofahrer zum Umsteigen auf die Bahn zu bewegen.