Tag der Deutschen Einheit: Rechte marschieren am Feiertag auf

Berlin. Autofahrer und Menschen, die Massenversammlungen lieber meiden, sollten am heutigen Donnerstag um große Bereiche der Berliner Innenstadt einen Bogen machen. Denn neben dem Protestmarsch gegen hohe Mieten und für die Enteignung großer Wohnungskonzerne mit mehreren tausend Teilnehmern sind zahlreiche weitere Demonstrationen bei der Polizei angemeldet worden.

Am 3. Oktober haben Rechtspopulisten und Neonazis einen Demonstrationszug durch Mitte geplant. Angemeldet hat ihn die Initiative „Wir für Deutschland“. Der Veranstalter rechnet mit mehr als 5000 Teilnehmern. Vor einem Jahr hatten am 3. Oktober etwa 2000 Rechtspopulisten an dem Aufmarsch vor dem Hauptbahnhof teilgenommen. Dabei hatten einzelne Teilnehmer den Hitlergruß gezeigt. Insgesamt hatte die Polizei sechs Männer festgenommen und 38 sogenannte Freiheitsentziehungen gemeldet, also etwa vorläufige Festnahmen, Platzverweise oder ein kurzer Polizeigewahrsam.

Mehrere Initiativen haben Veranstaltungen angemeldet

Wie im vergangenen Jahr soll sich der Demonstrationszug auch diesmal ab 11 Uhr auf dem Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof sammeln und am Nachmittag gegen 14 Uhr in Richtung Friedrichstraße und Checkpoint Charlie in Bewegung setzen. „Um kurz vor Mitternacht am Neptunbrunnen vor dem Berliner Rathaus soll die Veranstaltung enden“, sagte ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost. Zahlreiche Initiativen und linke Gruppen haben parallel zu Protesten und Gegenkundgebungen unter dem Motto „Den Nazis keine Mitte“ aufgerufen.

Die größte Gegenveranstaltung, die eine Einzelperson mit 2000 Teilnehmern angemeldet hat, soll sich unter dem Motto „Kundgebung für Zivilcourage gegen Rechts und für ein offenes Berlin“ zwischen 9 und 19 Uhr an der Friedrichstraße zwischen Reinhardtstraße und Johannisstraße stattfinden. Mehrere weitere Protestzüge sind im gesamten Bereich zwischen den Ortsteilen Mitte und Kreuzberg auf unterschiedlichen Streckenführungen für den Zeitraum zwischen 11 und 22 Uhr ebenfalls angemeldet.

Neben den Demonstrationen der Rechtspopulisten und den entsprechenden Gegendemonstrationen gibt es noch zwei weitere angemeldete Umzüge. „Die Partei“, die im Europäischen Parlament durch ihre Parteivorsitzenden, die Satiriker Martin Sonneborn und Nico Semsrott, vertreten ist, plant zwischen 14 und 19 Uhr eine „symbolische Begehung zur Ehrung der noch vorhandenen Denkmäler des antifaschistischen Schutzwalls“. Die Veranstalter haben 99 Teilnehmer angemeldet. Starten soll die „Begehung“ an der Erna-Berger-Straße nahe dem Potsdamer Platz, enden am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße.

Außerdem hat laut Polizei eine Einzelperson eine Demonstration unter dem Motto „Alles was rollt – bessere Verbindung schaffen durch mehr Raum für mehr mit weniger“ angemeldet. Starten soll der rollende Zug um 12 Uhr am Tempelhofer Damm Ecke Hoeppnerstraße, er soll einmal quer durch Mitte führen und um 14 Uhr am Ziel an der Oderstraße am Tempelhofer Feld enden.