Berlin feiert Mauerfall mit Dieter Bohlen und DJ Ötzi - am falschen Datum

Dieter Bohlen tritt in der Mercedes-Benz-Arena auf. Anlässlich des Mauerfalls-Jubiläums, wie es heißt. Die Veranstaltung findet aber am Tag der Deutschen Einheit statt. (Archivbild)

Am 3. Oktober steigt ein Konzert in der Mercedes-Benz Arena zu 30 Jahren Mauerfall. Der fand aber am 9. November statt.

Berlin feiert musikalisch 30 Jahre Mauerfall - mit Dieter Bohlen, DJ Ötzi und anderen, in der Mercedes-Benz-Arena, am 3. Oktober. Kurios: An diesem Datum vor 30 Jahren ist die Berliner Mauer gar nicht gefallen. Die Mauer fiel nämlich am 9. November 1989. Am 3. Oktober 1990 wurde die Deutsche Einheit vollzogen, der Tag wurde zum Nationalfeiertag.

Diese Unstimmigkeit scheint die Veranstalter nicht zu stören. Bei dem Hauptstadtportal „berlin.de“ heißt es: „Am 3. Oktober feiern wir die 30 Jahre Mauerfall mit einer ganz besonderen und großen Feier.“

Aus diesem Anlass werde Dieter Bohlen „seine großen Hits aus den 80er- und 90er-Jahren von Modern Talking und Blue System singen“, heißt es weiter. Durch das Programm führe TV-Moderatorin Inka Bause. Sie begrüße unter anderen den „König von Mallorca“ Jürgen Drews, DJ Ötzi, Roberto Blanco, Klaus & Klaus, Truck Stop, Boney M. und Olaf Berger.

Am tatsächlichen Mauerfall-Jubiläum, dem 9. November, soll es übrigens erneut ein Konzert geben. Dann am Brandenburger Tor. Dort sollen „nationale und internationale Künstler“ auftreten. Angekündigt sind bereits die Staatskapelle unter Leitung von Daniel Barenboim sowie WestBam. „Sicher ist: alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und deren Songs oder Geschichten werden eng den Ereignissen von 1989/90 verbunden sein“.