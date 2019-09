Berlin kauft 6000 Wohnungen in Spandau und Reinickendorf

Berlin. Das Land Berlin hat knapp 6000 Wohnungen von einem Immobilienkonzern zurückgekauft. Die kommunale Gesellschaft Gewobag übernimmt sie nach eigenen Angaben von Ado Properties (Luxemburg). Es handele sich um ehemalige Sozialwohnungsbestände des Unternehmens GSW, das mittlerweile zur Deutsche Wohnen Gruppe gehört, sagte Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke).

Der Kaufpreis der Wohnungen sowie 70 Gewerbeeinheiten in zwei großen zusammenhängenden Quartieren in Berlin-Spandau und Berlin-Reinickendorf betrage 920 Millionen Euro, hieß es. Die Übernahme sei für Dezember 2019 geplant. Für den Erwerb gibt es keine Zuschüsse des Landes.

Berlin kauft 6000 Wohnungen - Größter Ankauf in der Geschichte der Hauptstadt

„Mit dem Erwerb von knapp 6000 Wohneinheiten schließen wir heute den größten Re-Kommunalisierungsankauf in der Geschichte Berlins ab“, sagte Lompscher (Linke). „Die Fehler, die in der Vergangenheit mit dem Verkauf dieser Bestände gemacht wurden, können wir nicht rückgängig machen, wohl aber den Mieterinnen und Mietern die Sicherheit zurückgeben, die sie durch die zwischenzeitliche Privatisierung verloren hatten“, so die Senatorin.

Ran Laufer, Chief Executive Officer von Ado Properties S.A., sagte laut Mitteilung des Unternehmens: „Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Vertrag mit Gewobag abschließen konnten.“ Der Verkauf entspreche der Wertschöpfungsstrategie der Gesellschaft. Dazu gehöre nicht nur der Erwerb wertsteigernder Immobilien, sondern auch der Verkauf von Objekten, wenn sich die Gelegenheit zu Bedingungen biete, die für das Unternehmen vorteilhaft sind.

Erst Mitte Juli hatte Gewobag rund 670 Wohnungen auf der Berliner Karl-Marx-Allee zurückerworben. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Der Konflikt um die Wohnungen in der „KMA“ galt als Symbol für die Mietmisere in deutschen Großstädten.

Berliner FDP zum Kauf der Wohnungen: "Das ist der völlig falsche Weg"

Kritik zum Ankauf der Wohnungen kommt von der FDP-Fraktion. „Das ist im Moment bei der Höhe der Immobilienpreise der völlig falsche Weg“, sagt Sibylle Meister, haushaltspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Der Markt werde weiter angeheizt und die Wohnungsnot nicht gelöst.

Wer heute in Berlin eine Wohnung suche oder nach Berlin ziehen, finde nichts. Vor allem aber entspanne der Ankauf den Markt nicht. „Wie viele Wohnungen hätte man für 920 Millionen Euro bauen können“, sagt Sibylle Meister. Das Hauptproblem sei, dass man nicht vom Fleck komme.

CDU-Politiker Christian Gräff zum Ankauf: "Billig verkauft, teuer zurückgekauft"

Christian Gräff, Sprecher für Bauen und Wohnen der CDU-Fraktion, kritisiert: „Billig verkauft, teuer zurückgekauft.“ SPD und Linke hätten sich im Jahr 2004 mit dem Verkauf der GSW aus der Verantwortung gestohlen, als sie 65.000 Wohnungen zum Schnäppchenpreis verhökert haben. „Wir werden sehr genau darauf achten und dafür kämpfen, dass die Mieter einen Mehrwert bei diesem Geschäft haben und sich ihre Wohnsituation verbessert“, sagt Gräff.

Anstatt sich für den Rückkauf feiern zu lassen, solle die Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) schnell die Frage beantworten, was am Ende für die Mieter rauskommt. Wichtig seien Verbesserungen im Wohnumfeld, bei der baulichen und energetischen Gebäudesubstanz, bei einem sozialausgeglichenen Mieter-Mix und der Miete.

Die CDU-Fraktion will jetzt auch der Frage nachgehen, warum vor wenigen Jahren der damalige SPD-Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup noch ein Rückkaufangebot im gleichen Wohngebiet zu einem Drittel der Kosten (375 Millionen Euro) für das Land abgelehnt hat.

Gewobag spricht von "günstiger Fremdfinanzierung"

Finanziert hat die Gewobag den Ankauf nach eigenen Angaben durch Schuldscheindarlehen. „Aufgrund unseres guten Ratings profitieren wir dabei besonders von den aktuell sehr niedrigen Zinsen“, sagt Anne Grubert, Pressesprecherin der Gewobag.

Darüber hinaus übernehme das Unternehmen rund 340 Millionen Euro an bestehenden Darlehen. „Insgesamt schaffen wir mit dieser günstigen Fremdfinanzierung die Grundlage für eine dauerhaft kostendeckende Bewirtschaftung“, so Grubert.

Für die AfD eine "riesige Geldverschwendung"

Als „riesige Geldverschwendung“ kritisiert der AfD-Wohnungsexperte Harald Laatsch "die Verstaatlichung" der 6000 Wohnungen. „920 Millionen Euro wurden ausgegeben und keine einzige neue Wohnung geschaffen“, sagt Laatsch. Für diese verheerende Bilanz nach Vorbild der DDR werde sich der Senat gegenüber den Bürgern zu rechtfertigen haben.

Schlimmer sei noch, dass die Wohnungen, die jetzt für durchschnittlich 150.000 Euro pro Einheit gekauft worden sind, einst für lediglich 30.000 Euro privatisiert worden sein. Das grenze an Untreue. „Wir fordern ganz klar: Bauen statt verstaatlichen“, sagt der Wohnungsexperte.