Céline Dion live 2020: Konzert in der Waldbühne in Berlin im Juli

Céline Dion bei einem Auftritt in London im Juli.

Auf ihrer "Courage World Tour" macht Céline Dion auch in Berlin Halt. Hier gibt es die Infos zum Konzert und zum Vorverkauf.

Konzert Céline Dion singt 2020 in der Berliner Waldbühne

Für fünf Konzerte kommt Céline Dion im kommenden Sommer nach Deutschland - auch nach Berlin. Am 22. Juli 2020 wird die weltbekannte Sängerin in der Waldbühne auftreten. Das teilte der Ticketanbieter Eventim jetzt mit.

Der exklusive Vorverkauf für das Konzert beginnt am Mittwoch, den 2. Oktober um 10 Uhr. Der Titel der Tournee lautet "Courage" - so wie der Titel des neuen Albums, das am 15. November erscheinen soll.

„Courage“ ist Céline Dions erstes englischsprachiges Album seit sechs Jahren. Einen Vorgeschmack bieten die bereits veröffentlichten Songs „Imperfections“, „Lying Down“ und der Titeltrack „Courage“.

Das sind alle Konzerttermine von Céline Dion in Deutschland

17. Juni München Olympiahalle

19. Juni Mannheim SAP Arena

21. Juni Köln Lanxess Arena

22. Juni Hamburg Barclaycard Arena

22. Juli Berlin Waldbühne