Demonstration für "radikalen" Mietendeckel am 3. Oktober

Vorbild „#Mietenwahnsinn stoppen“: Das „Bündnis gegen Verdrängung“ organisierte im April vergangenen Jahres den Demonstrationszug gegen steigende Mieten in Berlin. Auf rege Beteiligung am 3. Oktober hoffen auch die Unterstützer des landesweiten Mietendeckels.

Berlin. Mit Spannung erwarten Mieter und Vermieter den für Mitte Oktober angekündigten Gesetzesentwurf für einen landesweiten Mietendeckel. Bislang bekannt ist nur der sogenannte Referentenentwurf, den die zuständige Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) vorgelegt hat. Dieser ist zwar gegenüber einem öffentlich gewordenen Vorentwurf etwas entschärft.

Besonders beim Koalitionspartner SPD stößt aber auch der Referentenentwurf, insbesondere durch die nach wie vor beabsichtigte Absenkung überhöhter Mieten, auf erhebliche Bedenken. Unterstützung bekommt Lompscher dagegen von der Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“. Mit einer großangelegten Demonstration am 3. Oktober wollen sie eine weitere „Durchlöcherung des Mietendeckels“ verhindern.

Initiative macht SPD-Mitgliedern Druck

In einem Demonstrationsaufruf, den die Initiative am Mittwoch veröffentlicht hat, beklagt diese, dass die „jüngsten Entwürfe ein dramatisch verwässertes Gesetz voller Lücken und Ausnahmen“ befürchten ließen. Demnach wären nur noch etwa zehn Prozent der Berliner berechtigt, ihre Miete zu senken, heißt es weiter. „Wir brauchen einen radikalen Mietendeckel ohne erprobte Schlupflöcher für spekulative Vermieter. Und wir brauchen die Enteignung von Immobilienkonzernen!“, schreiben die Initiatoren.

Zuletzt hatte die Initiative zusammen mit rund 280 Bündnissen im April 2018 zu einer Demonstration unter dem Motto „Mietenwahnsinn stoppen“ aufgerufen. Mehr als 35.000 Menschen kamen zur Demonstration, die zugleich auch den Auftakt für die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne bildete.

Zugleich veröffentlichte die Initiative einen offenen Brief an SPD Basismitglieder. In diesem kritisiert sie den von der SPD gestellten Innensenator Andreas Geisel. Obwohl bereits Wochen vergangen seien, seit der Senat die erste Stufe des Volksbegehren bestätigt habe, sei die Kampagne ins Stocken geraten und „wartet auf eine offizielle Überprüfung durch den Senator für Inneres, Andreas Geisel“, schreiben die Initiatoren.

Zudem habe die SPD immer noch keine Stellung zu den Inhalten des Enteignungsbegehrens bezogen. Wie berichtet, wollen die Sozialdemokraten erst auf ihrem Landesparteitag am 26. Oktober Position beziehen. „Wenn du SPD-Mitglied bist, ist es Zeit, dich zu äußern“, heißt es in dem Brief. In diesem werden die SPD-Mitglieder zudem aufgefordert, „Druck auf die Delegierten auszuüben, uns auf ihrem Landesparteitag im Oktober zu unterstützen“.

Unterdessen warnte der BFW Landesverband der privaten Immobilienwirtschaft am Donnerstag vor „dramatischen Folgen des Mietendeckels“, weil dieser den Berliner Mietspiegel für ein Jahrzehnt außer Kraft setzte. Ab 2026 würden die Mieten in der Hauptstadt dadurch langfristig steigen.

Neuer Mietspiegel erst ab Herbst 2032 wieder in Kraft

Der ab 2020 für fünf Jahre geplante Mietendeckel werde zur Folge haben, dass ein neuer rechtssicherer Mietspiegel als anerkanntes Ausgleichsinstrument für Mieter und Vermieter erst wieder für das Jahr 2032 erarbeitet werden kann, befürchtet der BFW. Mittel- bis langfristig könne es keinen gültigen Mietspiegel mehr auf Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuches BGB geben. Grund dafür sei, dass frühestens sechs Jahre nach Ablauf des Gesetzes nach der novellierten Bundesgesetzgebung eine Datenerhebung für die Erstellung eines neuen Mietspiegels rechtlich möglich sei.

Das neue Regelwerk könnte also erst im Frühjahr 2032 in Kraft treten. Ab dem Jahr 2026 wäre der Mietwohnungsmarkt daher dem freien Spiel der Kräfte ausgesetzt. „Ohne Mietspiegel könnten Vermieter ihre Mieterhöhungen mit Mieten von drei vergleichbaren Wohnungen begründen oder mit einem Sachverständigengutachten“, sagte BFW-Chefin Susanne Klabe. Denn in einem Mietspiegel dürfe kein Wohnraum berücksichtigt werden, bei dem die Miethöhe etwa durch ein Gesetz, wie dem Mietendeckel, festgelegt wurde. Diese künftig deutlich höheren Mieten würden dann die Basis für den Mietspiegel 2032 sein.

Investitionsbank und Wohnungsämter sollen Härtefälle prüfen

Für Kritik sorgte auch die beabsichtigte Umsetzung des Mietendeckels, der vor allem in die Verantwortung der bezirklichen Wohnungsämter sowie der landeseigenen Investitionsbank Berlin (IBB) liegen soll. „Die Investitionsbank Berlin ist die völlig falsche Adresse, um den Mietendeckel zu managen und die Mietenhöhen zu überprüfen“, sagte der Landesvorsitzende der Berliner CDU, Kai Wegner. Völlig unklar sei bislang, auf welcher rechtlichen Grundlage die IBB tätig werden solle. „Völlig klar ist allerdings, dass die Investitionsbank gar kein Personal dafür hat“, ergänzte Wegner. Offizielle Angaben, wie viel Personal bei der IBB und den Bezirken für die Umsetzung des Mietendeckels benötigt werden, liegen bislang nicht vor.

