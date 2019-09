BVG und S-Bahn in Berlin: Wie teuer Tickets für Busse und Bahnen werden sollen

Berlin. Tickets für Busse und Bahnen im Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) werden teurer. Das berichtet die "B.Z." Demnach sollen die Preise im öffentlichen Nahverkehr um durchschnittlich 3,4 Prozent steigen. Zum Fahrplanwechsel im Dezember könnten die neuen Preise gelten, hieß es weiter.

Konkret soll ein Einzelfahrschein im Tarifbereich AB demnächst 2,90 Euro (derzeit: 2,80 Euro) kosten. Eine Tageskarte (AB) soll 8,60 Euro statt bisher 7 Euro kosten. Eine Monatskarte (AB) soll 84 Euro kosten, drei Euro mehr als bislang. Beim Jahresabo soll sich hingegen nichts ändern.

Im Tarifbereich ABC soll ein Einzelticket 3,60 Euro statt 3,40 kosten, die Kosten für eine Tageskarte steigen von 7,70 Euro auf 9,60 Euro, die Monatskarte soll bei 104 Euro statt 100,50 Euro liegen. Beim Abo sollen die Preise bei monatlicher Abbuchung von 992 Euro auf 1008 Euro steigen, bei jährlicher Abbuchung von 961 Euro auf 978 Euro.

Tickets im VBB - die alten Preise und die geplanten neuen Tarife in der Übersicht

Berlin AB Alter Preis Neuer Preis Einzelticket 2,80 2,90 Tageskarte 7,00 8,60 Monatskarte 81,00 84,00 Jahresabo (mtl. Abbuchung) 761,00 761,00 Jahresabo (jährl. Abbuchung) 728,00 728,00

Berlin ABC Alter Preis Neuer Preis Einzelticket 3,40 3,60 Tageskarte 7,70 9,60 Monatskarte 100,50 104,00 Jahresabo (mtl. Abbuchung) 992,00 1008,00 Jahresabo (jährl. Abbuchung) 961,00 978,00

Wie die Morgenpost erfuhr, tagt am Donnerstag der VBB-Aufsichtsrat; auf der Tagesordnung steht auch der Punkt „Tariffragen“. Ob die geplanten Preiserhöhungen tatsächlich durchgesetzt werden können, war aber zunächst noch offen. Seit vielen Monaten gibt es massiven Druck der Brandenburger Verkehrsunternehmen, die Preise im VBB anzuheben. Auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hatten auf eine Anhebung der Ticketpreise gedrängt, nachdem der Tarifabschluss im April höhere Gehälter für die 14.500 Beschäftigten bescherte.

Jahresticket für 365 Euro von Michael Müller gefordert

Im Juli hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) Pläne zur Einführung eines Jahrestickets im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) für 365 Euro öffentlich gemacht. Im Gegenzug hatte er nicht ausgeschlossen, dass die Preise für Einzeltickets erhöht werden.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hatten entgegnet, dass mehr Fahrzeuge und Personal nötig seien, wenn auf diese Weise mehr Menschen auf den ÖPNV umstiegen. Der VBB verwies auf starke Einnahmeverluste für Verkehrsunternehmen, die der Staat dann kompensieren müsse. Zudem müssten begleitend zu kostensenkenden Maßnahmen bei den Tarifen ÖPNV-Leistungen und Infrastruktur massiv ausbaut werden. Für die Kunden sei eine gute Qualität des ÖPNV wichtiger als der Tarif.

Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der Berllner CDU-Fraktion, kritisierte die geplante Preiserhöhung: "Das ist das Gegenteil von dem, was die meisten Berliner erwartet hatten. Dann sollen auch noch die Preise für Pendler im ABC-Tarif steigen. Das ist kein Anreiz, vom Auto auf den Nahverkehr umzusteigen. Es ist auch ungerecht, wenn Abonnenten in Außenbezirken mehr bezahlen sollen als die in der Innenstadt. Das ist ,Abosurdistan‘ in der Tarifpolitik."

