Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen: Tausende Abtreibungsgegner ziehen durch Berlin

Abtreibungsgegner demonstrieren seit 13 Uhr in Berlin-Mitte. Die Polizei erwartet rund 7500 Teilnehmer. Da es in der Vergangenheit zu Zwischenfällen mit Angriffen und Gegenaktionen gekommen sei, werde man mit „mehreren Einsatzkräften“ vor Ort sein, teilte ein Polizeisprecher mit.

Demnach haben sich bereits 2500 Gegendemonstranten unter dem Motto „Sexuelle und körperliche Selbstbestimmung ist Menschenrecht“ angemeldet. Am Washingtonplatz am Hauptbahnhof forderten die Teilnehmer: „Ob Kinder oder keine, entscheiden wir alleine“. Sie hielten Plakate hoch. Auf ihnen stand: „Mein Körper! Punkt“ oder „Patriachat abtreiben“. Eine weitere Demonstration unter dem Motto „Antifeminismus sabotieren - Abtreibung legalisieren“ startete bereits am Sonnabendvormittag.

Binna aus Philadelphia läuft bei der Gegendemonstration mit.

Foto: Gudrun Mallwitz

Demonstranten fordern Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen

An der Demonstration unter dem Titel „Marsch für das Leben“ beteiligen sich nach Angaben des Veranstalters, des Vereins Bundesverband Lebensrecht, neben der katholischen Kirche auch Ärzte- und Juristen-Vereinigungen.

Die Demonstranten fordern ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen und verweisen dabei auf die „Unantastbarkeit der Menschenwürde“, wie aus der Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz hervorgeht. Diese „ist besonders dann zu betonen, wenn das Lebensrecht eines ungeborenen oder schwerkranken Menschen in Frage gestellt wird“, wird Kardinal Reinhard Marx darin zitiert. (mit dpa)