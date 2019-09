Markus Lanz (ZDF): Michael Müller spricht sich gegen Absenkungen beim Berliner Mietendeckel aus.

Michael Müller (SPD) am Mittwochabend in der ZDF-Sendung von Markus Lanz.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat am Mittwochabend im ZDF-Talk von Markus Lanz die Pläne zur Einführung eines Mietendeckels in Berlin verteidigt. Einem zentralen Punkt der von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) erarbeiteten Vorschläge erteilte Müller dabei aber eine klar Absage. "Wir werden keine Absenkungsmöglichkeit schaffen", so Müller.

Der von Lompscher geplante Mietendeckel sieht bislang vor, dass Mieter künftig auf Antrag ihre Miete senken lassen können, wenn diese 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens überschreitet. Dies müsse jeweils von den Bezirksämtern geprüft und genehmigt werden. Müller bezweifelte in der Sendung, dass eine solche Absenkung juristisch Bestand haben könne.

Müller betonte, dass der für fünf Jahre vorgesehene Mietendeckel den Mietern eine "Atempause" verschaffen solle. Diese fünf Jahre sollten für einen verstärkten Wohnungsneubau genutzt werden. Vermieter, die ihre Mieteinnahmen als Altersvorsorge nutzen, sollen durch Härtefallregelungen vom Mietendeckel ausgenommen werden. Müller: "Wenn man mit Augenmaß einen Mietendeckel formuliert, hält sich der Verwaltungsaufwand in Grenzen."

Müller zum Görlitzer Park: "Es gibt auch Dummheiten, die man vor Ort macht"

Müller bezog am Mittwochabend auch Stellung zur Drogenkriminalität im Görlitzer Park. "Ich kriege die Dealer nicht von heute auf morgen weg", so Müller. Durch verstärkte Polizeieinsätze würde sich der Drogenverkauf nur verlagern. Zugleich stellte er klar: "Die Situation ist inakzeptabel."

Scharfe Kritik äußerte er an an der Arbeit des Parkrats. Mit Bezug auf ein am Wochenende veranstaltetes Fußballturnier, an dem auch Dealer teilnahmen, sagte Müller: "Es gibt auch Dummheiten, die man vor Ort macht und wo man nicht mit Augenmaß reagiert." Darunter falle auch die Ausweisung von markierten Zonen, in denen Dealer Drogen verkaufen dürfen. "Is' ja Quatsch", so Müller.

Die umstrittenen Markierungen für Dealer im Görlitzer Park.

Foto: Maurizio Gambarini/Funke Fotoservices / Maurizio Gambarini/Funke Fotoservicesi

Kritik äußerte Müller auch an Aussagen von Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne), die in einem Interview gesagt hatte, sie laufe nachts nicht durch Parks. Dies sei ein fatales Signal und inakzeptabel. Es sei Aufgabe der Politik, Grenzen zu setzen.

Michael Müller bei Markus Lanz: Die komplette Sendung können Sie hier sehen

Hintergrund: „Können Drogenhandel im Görlitzer Park nicht unterbinden“

In der gleichen Sendung ging es außerdem um die Schwangerschaft einer 58-Jährigen. Dagmar Michalsky erzählte von ihrem späten Glück.