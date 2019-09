Klimawandel: Berlin kann bis 2030 aus der Kohle aussteigen

Berlin kann bis spätestens 2030 aus der Kohle aussteigen. Bis in elf Jahren soll es möglich sein, in den Berliner Kraftwerken des Vattenfall-Konzerns auf den klimaschädlichen fossilen Brennstoff zu verzichten. Das hat eine Studie des Aachener BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung im Auftrag der Senatsumweltverwaltung und Vattenfall ergeben.

Die Kohle solle durch einen Mix am Maßnahmen ersetzt werden, sagte Tanja Wielgoß, Chefin von Vattenfall Wärme. Biomasse, Geothermie und stärkere Nutzung von Abwärme etwa aus Industrieanlagen sollen Beiträge leisten, ebenso aber auch für eine Übergangszeit Erdgas und die Müllverbrennung. Für die Zeit nach 2030 bleibe viel zu tun, sagte Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne).

Nicht genügend erneuerbare Energien

Vor der Tür der Pressekonferenz demonstrierten Klimaschützer. Sie fordern den Kohleausstieg bis 2025 und den Verzicht auf den fossilen Energieträger Erdgas.

Günther sagte, man sei in der Studie an die Grenzen des Machbaren gegangen. Dabei sei klar geworden, dass man in Berlin nicht genügend erneuerbare Energien habe. „Wir haben nicht genügend Alternativen, um die Kohle ohne Erdgas zu ersetzen.“ Es sei aber ein wichtiger Schritt, endlich den Wärmesektor in den Blick zu nehmen, der für 25 Prozent des Kohlendioxid-Ausstoßes verantwortlich sei. Insgesamt werde Berlin auch weniger Wärme benötigen, wenn die Wärmedämmung in Gebäuden erheblich beschleunigt werde.