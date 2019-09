Zwei Monate E-Scooter in Berlin: Polizei zieht Bilanz

Berlin. Sie sind seit zwei Monaten auf Berliner Straßen erlaubt und erhitzen wie kaum ein anderes Fahrzeug die Gemüter: E-Scooter. Die Elektroroller rasen über Fußwege, werden an den Straßenrand geschmissen. Waghalsige Fahrer steigen gleich zu mehreren auf die Roller – und sind gerade in den Abend- und Nachtstunden oft mit einigen Promille Alkohol im Blut unterwegs. Jetzt hat die Berliner Polizei Bilanz gezogen: 38 Verkehrsunfälle mit sieben Schwer- und 27 Leichtverletzten.

In fast allen Fällen waren die Scooterfahrer selbst die Unfallverursacher. Laut Polizei waren sie unachtsam, nutzten unzulässig die Gehwege oder waren betrunken. Mit bis zu 1,8 Promille seien die Flitzer-Fahrer bisher unterwegs gewesen. Zusätzlich wurden 30 Ermittlungsverfahren gegen Rollerfahrer eingeleitet, vor allem wegen ihres Alkoholpegels. Wie rowdyhaft sich Rollerfahrer tatsächlich verhalten, soll dieser Freitagnachmittag mit der Polizeistreife auf der Warschauer Brücke zeigen.

„Ein Spielzeug“ seien die E-Scooter für die meisten, erklärt Polizist Marcus Brauner gleich zu Beginn der Kontrollen. „Aber es ist eben ein Verkehrsmittel, das auch richtig schnell werden kann.“ Dann der erste Verkehrssünder: Ein junger Mann, der auf der Straße fährt, obwohl ein Radweg vorhanden ist. Die Beamten stoppen ihn, er zeigt sich einsichtig, entschuldigt sich. Die Beamten bleiben bei einer Verwarnung, drücken ihm eine Aufklärungsbroschüre in die Hand.

Ein Pärchen unterwegs auf einem E-Scooter auf der Warschauer Brücke in Kreuzberg.

Foto: Reto Klar / Funke Fotoservices / FUNKE FotoServices

„Fahren im Doppelpack ist nicht erlaubt – macht 15 Euro“

Kurz darauf ein zweiter Rollerfahrer, der sich statt für den Radweg für den Bürgersteig entschieden hat. Diesmal sind die Polizisten weniger nachsichtig, denn sie erkennen beim Fahrer kein Bewusstsein für sein Fehlverhalten. Zehn Euro Strafe muss er zahlen.

Wenig später erspäht Brauner schon von weitem ein Pärchen, das sich zu zweit auf das Gefährt quetscht. Er stoppt sie, versucht zu erklären. Auch hier keine Einsicht, dass Fahren im Doppelpack nicht erlaubt ist. „Macht 15 Euro“, erklärt der Beamte den Touristen aus Frankreich auf Englisch. „Per Karte geht auch“, sagt er, während er das Kartenlesegerät zückt. Die beiden protestieren, zahlen dann aber doch – und lassen kurzerhand ihr Gefährt stehen. „Mitten auf dem Gehweg. Das gibt jetzt noch einen Strafzettel“, sagt Brauner und beginnt den grünen Zettel auszufüllen. Erst vor zwei Wochen war das erste Knöllchen für Scooter-Falschparker erteilt worden.

Berlin: Verkehrskontrolle von E-Scootern auf der Warschauer Brücke in Friedrichshain.

Foto: Foto: Reto Klar

Um für mehr Sicherheit zu sorgen, haben die Beamten eigens ein Video erstellt. Neben der technischen Ausrüstung der kleinen Flitzer erklären sie darin vor allem, was man damit darf – und was nicht. Soll heißen: Nicht auf dem Gehweg fahren, zu zweit oder im betrunkenen Zustand. Bereits ab einem Pegel von 0,3 Promille riskiert man sonst, bei einem Unfall seinen Führerschein zu verlieren. Wer mit dem Smartphone auf dem Roller erwischt wird, muss Punkte in Flensburg befürchten. Um sich und andere nicht zu gefährden, empfiehlt die Polizei außerdem, einen Schutzhelm zu tragen und die Roller nur dort abzustellen, wo sie niemandem im Weg sind.

„Wo die schon überall standen“, so Brauner und zückt ein Foto aus Kreuzberg, das ihn besonders wütend gemacht. „Fünf Scooter auf dem schmalen Radweg. Und dann müssen die Radfahrer wieder ausweichen.“

Ein Beamter kontrolliert einen E-Scooter.

Foto: Reto Klar / Funke Fotoservices / FUNKE FotoServices

Die Beamten hoffen, dass der Boom bald vorbei ist

Auf dem Gehsteig seien sie vor allem eine Gefahr für Menschen mit Sehbehinderung. Zwar seien Autos noch immer die gefährlichsten Verkehrsteilnehmer, sagt Brauner. Die Scooter bereiteten ihnen aber in den vergangenen zwei Monaten „viel Arbeit“, die an anderer Stelle nicht geleistet werden könne. Manchmal wünsche er sich, so Brauner, die Roller wären nie zugelassen worden. Die Betreiber schicken gegen das Park-Chaos Mitarbeiter los, die die Scooter ordnungsgemäß so abstellen sollen, dass sie weder Fußgängern noch Radfahrern oder Autos im Weg stehen. Künftig würden dafür die Falschparker selbst zur Kasse gebeten, erklärt ein Mitarbeiter des Leihanbieters Circ, während er das Gefährt an seinem vorgesehenen Platz abstellt. Was er von den Rollern hält? „Die sind auf jeden Fall umweltfreundlicher als jedes Auto.“ Seiner Ansicht nach seien sie „ein Teil der Lösung“.

„Sie glauben doch nicht wirklich, dass das die Verkehrswende auslöst“, entgegnet der Polizeibeamte Ronny Theil. Seiner Einschätzung nach sind fast alle Nutzer Touristen, die ansonsten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß unterwegs wären. Kaum ein Berliner, der bisher Auto fahre, steige auf die Roller um. Er geht daher davon aus, dass die Roller diesen Sommer „gehypt“ werden, die Nachfrage im Winter abflaut, und die Scooter im nächsten Jahr dann ganz verschwunden sind.

Bisher wurden die E-Scooter nur in der Innenstadt innerhalb des S-Bahn-Rings angeboten. Nun soll es sie auch außerhalb geben. Rund 50 will der Leihanbieter Circ außerhalb des Rings aufstellen, Weißensee ist seit Montag erster Standort. Wenn der Test gelingt, könnte „die letzte Meile“, die Circ-Chef Max Hüsch genau wie seine Mitbewerber von Tier, Lime, Bird und Voi gerne erobern möchte, auch ganz weit draußen liegen.

Theils Fazit des Einsatzes: ein eher ruhiger Nachmittag. „Wenn Sie an einem Sonnabendabend wiederkommen, sieht das schon ganz anders aus.“

