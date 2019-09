Vier Tote bei Unfall in Berlin-Mitte - Fahrer des Porsche SUV könnte Gesundheitsprobleme gehabt haben

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mitte sind am Freitagabend vier Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kleinkind.

Vier Tote in Berlin Unfall in Mitte: Gesundheitsprobleme bei SUV-Fahrer möglich

Berlin. Nach dem schweren Verkehrsunfall an der Invalidenstraße in Berlin-Mitte am Freitagabend mit vier Toten - darunter ein Kleinkind - bietet sich am Unglücksort auch am Tag danach noch immer ein Bild des Schreckens. Angehörige und Anwohner legen an der Unglücksstelle Blumen als ein Zeichen ihrer Anteilnahme, ihrer Trauer, vielleicht auch ihrer Wut nieder. Mitten in dem Blumenmeer liegt der Stumpf des Ampelmastes, der von der Wucht des knapp zwei Tonnen schweren Porsche Macan umgerissen wurde, daneben ein Stück rosa Papier, auf dem geschrieben steht: „Unser Momme“.

Der Unfall in Berlin-Mitte in Kürze

Der tödliche Unfall ereignet sich am Freitagabend gegen 19 Uhr an der Invalidenstraße Ecke Ackerstraße in Berlin-Mitte

Ein Porsche SUV raste auf den Gehweg, erfasste dabei vier Fußgänger und schleuderte dann durch einen Zaun auf ein Baugrundstück.

Bei dem Unfall wurden vier Menschen getötet und fünf Personen verletzt.

Unter den Toten sind ein drei Jahre altes Kleinkind, dessen Großmutter (64) und zwei Männer (28 und 29). Die Mutter (38) und ihr Sohn (9) blieben körperlich unverletzt.

In dem Porsche-SUV saßen außer dem Fahrer (42) auch ein sechs Jahre altes Mädchen und eine Frau (67).

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei hält gesundheitliche Probleme des Fahrers (42) für möglich und schließt einen Vorsatz aus.



Unfall in Mitte: Fahrer könnte gesundheitliche Probleme gehabt haben

Am Sonnabend teilte die Polizei mit, es gebe Hinweise, dass ein medizinischer Notfall des Fahrers die Ursache des Unfalls gewesen sein könnte. Dies würde nun überprüft. Bei dem 42-Jährigen wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, der Porsche sichergestellt.

Eine Frau legt Blumen für die Unfallopfer nieder.

Foto: Sergej Glanze

Die Polizei bestätigte am Sonnabend, dass bei dem Unfall vier Menschen ums Leben kamen – darunter ein drei Jahre altes Kleinkind. Der Porsche habe auch die Großmutter des Kindes (64) unter sich begraben, hieß es. Die Mutter (38) und ihr neun Jahre alter Sohn hätten den Unfall überlebt. Drei weitere Menschen wurden bei der Tragödie verletzt.

Den Angaben zufolge kam der Fahrer (42) des Luxus-Geländewagens gegen 19.10 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf den Bürgersteig der anderen Straßenseite. Dabei erfasste der Wagen vier Personen, mehrere Poller sowie den Ampelmast. Anschließend durchbrach der SUV einen Baustellenzaun und kam zum Stehen. Neben der Großmutter und ihrem drei Jahre alten Enkel erlagen auch zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren ihren Verletzungen.

Foto: BM

Sechsjähriges Mädchen unter den Verletzten

Der Fahrer kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Auch die 67 Jahre alte Beifahrerin des Porsches wurde bei dem Unfall verletzt. Bei ihr soll es sich um die Mutter des 42-Jährigen handeln. Sie wurden vor Ort von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr behandelt. In dem Porsche saß nach Angaben der Polizei von Sonnabend zudem ein sechsjähriges Mädchen. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Laufe des Tages wollte die Polizei weitere Erkenntnisse bekannt geben. Die Spuren sollen - gegebenenfalls auch in einem 3-D-Modell - zusammengeführt werden. So wolle man die Fahrt des Autos rekonstruieren und klären, ob es sich möglicherweise überschlagen habe.

Von Dassel nach SUV-Unfall: "Panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt"

In die Trauer mischt sich nun auch erste Kritik an PS-starken Autos: "Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt“, teilte Stephan von Dassel (Grüne) mit. „Es sind Klimakiller, auch ohne Unfall bedrohlich, jeder Fahrfehler wird zur Lebensgefahr für Unschuldige.“

Wir fühlen mit den Opfern und ihren Angehörigen - es ist so unfassbar traurig und wäre so leicht vermeidbar gewesen! Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt! Es sind Klimakiller, auch ohne Unfall bedrohlich, jeder Fahrfehler wird zur Lebensgefahr für Unschuldige. https://t.co/FOGVQotMBT — Stephan von Dassel (@DasselVon) September 7, 2019

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller tief erschüttert

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zeigte sich am Sonnabend tief erschüttert und kondolierte den Angehörigen: „Es ist schrecklich, dass hier im Zentrum der Stadt wieder unschuldige Passanten durch einen Autounfall ums Leben gekommen sind“, sagte Müller am Sonnabend. Besonders tragisch sei der Tod eines kleinen Kindes. „Ich hoffe, dass die Unfallursache sehr schnell aufgeklärt werden kann und wünsche allen Betroffenen Kraft und Beistand. Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und Freunden", erklärte Müller.

Mahnwache an der Invalidenstraße

Mahnwache für die vier Getöteten von @CCitiesOrg, @VCD_Nordost und @fussverkehr_de schon morgen (Samstag). Berliner, bitte kommt, zeigt Mitgefühl mit den Opfern und Hinterbliebenen und protestiert gegen die Straßengewalt! pic.twitter.com/Y9c3PvnX5i — Fuss e.V. (@fussverkehr_de) September 6, 2019

Fuss e.V, der Interessenverband der Fußgängerinnen und Fußgänger, der Verein Changing Cities und der Verkehrsclub VCD Nordost wollten am Sonnabend, 17.30 Uhr, eine Mahnwache am Unfallort abhalten. Fuss e.V. forderte zudem via Twitter die Einrichtung einer Tempo 30-Zone an der Invalidenstraße sowie den verstärkte Einsatz von Blitzern.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Freitagabend an der Invalidenstraße in Berlin-Mitte.

Foto: Thomas Peise

Keine Hinweise auf vorsätzliche Tat

Bei dem Unfallauto handelt es sich laut einem Polizeisprecher um einen Porsche SUV. Das Auto soll mit hoher Geschwindigkeit auf der Invalidenstraße unterwegs gewesen sein. Spekulationen über die Geschwindigkeit des Autos wollte der Polizeisprecher am späten Abend zunächst nicht kommentieren. Der genaue Unfallhergang sei unklar, der Verkehrsunfalldienst habe die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Polizeisprecher erklärte am Sonnabendmorgen: "Es gibt weiterhin keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat"." Bei Twitter schrieb die Polizei zudem: "Bitte unterlassen Sie Spekulationen aus Rücksicht auf die Angehörigen."

Unmittelbar nach dem Unfall hatte der Feuerwehrsprecher gesagt, unter den Opfern befinde sich ein Baby. Dies korrigierte er am späten Abend und sprach von einem drei bis vier Jahre alten Kleinkind.

Der Unfallort an der Invaliden- Ecke Ackerstraße am späteren Freitagabend.

Foto: Morris Pudwell

Unfall in Berlin-Mitte: Feuerwehr suchte Baugrube ab

Laut einem Feuerwehrsprecher raste das Auto zunächst auf den Gehweg und kam dann an einem Bauzaun zum Stehen. Laut Sprecher befindet sich hinter diesem Bauzaun eine überwucherte Baugrube. Da man zunächst nicht ausschließen konnte, dass sich dort weitere Verletzte befinden könnten, wurde diese Grube am Abend abgesucht. Dabei kamen auch Wärmebildkameras zum Einsatz, zudem wurde die Unfallstelle zu diesem Zweck ausgeleuchtet. Gefunden wurde jedoch niemand. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Der Einsatz dauerte bis in die späten Nachtstunden.

Auch am späten Abend waren die Ermittler noch am Unfallort.

Foto: Morris Pudwell

Auch Einsatzkräfte der Berliner Polizei waren mit einem großen Aufgebot angerückt. Anwesende Zeugen wurden befragt, um den Unfallhergang zu klären. Mehrere Seelsorger der Feuerwehr sowie die Polizeipfarrerin kümmerten sich um Menschen, die den Unfall mitangesehen hatten. Eine 38 Jahre alte Frau und ein neunjähriger Junge erlitten einen Schock und wurden am Ort behandelt.

Beim Kurznachrichtendienst Twitter bat die Polizei darum, die Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort nicht zu behindern. Zu Beginn des Einsatzes habe es sehr viele Schaulustige am Unfallort gegeben, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Diese hätten den Einsatz aber nicht behindert.

Schwerer Verkehrsunfall in #Mitte . PKW auf Gehweg. Dabei starben vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen verletzt. #polizei_berlin ermittelt. pic.twitter.com/BaaD2xhbVX — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2019

Die Invalidenstraße war zwischen Tor- und Ackerstraße in beiden Richtungen bis kurz vor 2 Uhr gesperrt. Die Tramlinien M8 und 12 wurden umgeleitet: Die Linie 12 fuhr auch am späten Abend nur zwischen Zionskirchplatz und U-Bahnhof Oranienburger Tor, die M8 fuhr zwischen Mollstraße/Otto-Braun-Straße und U-Bahnhof Naturkundemuseum.