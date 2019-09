Berlin ist voll - Nach heftiger Kritik rudert CDU-Politiker Gräff zurück

Berlin. Christian Gräff, wohnungspolitischer Sprecher der Berliner CDU, ist nach heftiger Kritik an seiner Forderung nach einem „Zuzugsstopp“ für Berlin zurückgerudert. „Ich glaube, das war sehr zugespitzt formuliert“, sagte Gräff der Berliner Morgenpost am Freitagmorgen. „Solange dieser Senat nicht in der Lage ist, die soziale Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur auf den Weg zu bringen, so lange leiden die Berliner, und man kann es selbst guten Freunden nicht raten, nach Berlin zu ziehen.“

Gräff betonte zudem, dass Berlin eine weltoffene Stadt sei. Auch Wachstum sei natürlich etwas Gutes. „Aber Teile des Senats wollen es nicht und kriegen es nicht hin, die Infrastruktur zu schaffen“, sagte Gräff. „Die Berliner, als auch die, die herkommen, finden keinen Kitaplatz, keinen Schulplatz, weil Rot-Rot-Grün sie nicht schafft.“

Gräff: Menschen im Umland müssen in ihren Wohnorten bleiben

In der RBB-„Abendschau“ am Donnerstagabend hatte Gräff gesagt, Berlin sei voll und könne keinen weiteren Zuzug verkraften. Weiter sagte er: „Wir müssen denen, die hierher kommen, sagen: Macht euch keine falschen Erwartungen. Wir haben die Infrastruktur nicht. Ihr könnt hier nicht herziehen.“

Christian Gräff, Sprecher für Bauen und Wohnen der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus.

Foto: Taylan Gökalp / ZB

Gräff warf der rot-rot-grünen Koalition in Berlin vor, nicht ausreichend Kita-Plätze zu schaffen, zu wenige Lehrer einzustellen und Verkehrsprobleme nicht zu lösen.

Die Hauptstadt müsse mit Brandenburg zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass die Menschen im Umland in ihren Wohnorten bleiben, beziehungsweise dass Menschen dorthin ziehen, sagte Gräff der „Abendschau“ weiter. Auch der Bund müsse mehr für stadtferne Regionen Brandenburgs tun.

„Wir wollen, dass diese Stadt wächst, aber Rot-Rot-Grün kann die Probleme nicht meistern“, so Gräff. Der Senat müsse mit der Bundesregierung diskutieren, wie der Zuzug auch bundesweit gesteuert werden könne. Man müsse klären, ob die im Grundgesetz verankerte Freizügigkeit noch realistisch sei. Es gehe nicht um ein neues Gesetz, erklärte er, ohne im Detail zu erläutern, wie ein solcher Zuzugsstopp umgesetzt werden könne.

„Zuzugsstopp“ für Berlin? Empörte Kritik auch aus der CDU

Gräffs Forderung sorgte für empörte Kritik - auch aus den eigenen Reihen. Jan-Marco Luczak, Bau- und Mietenexperte der Unions-Bundestagsfraktion, schrieb beim Kurznachrichtendienst Twitter: „Ganz deutlich: das ist NICHT die Position der @cduberlin! Berlin ist attraktiv und wächst. Das ist positiv - r2G versagt nur leider, die daraus folgenden Herausforderungen zu meistern. Deswegen nicht Zuzugsstopp sondern r2G abwählen.“ Kritik kam auch von anderer Seite.

Ganz deutlich: das ist NICHT die Position der @cduberlin! Berlin ist attraktiv und wächst. Das ist positiv - r2G versagt nur leider, die daraus folgenden Herausforderungen zu meistern. Deswegen nicht Zuzugsstopp,sond r2G abwählen!@CDUBerlin_AGH @TspCheckpoint @chr1richter @BILD https://t.co/uEC93qn18S — Dr. Jan-Marco Luczak (@JM_Luczak) September 5, 2019

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Donnerstagabend bei der Auftaktveranstaltung der Internationalen Funkausstellung (IFA), Berlin bleibe eine weltoffene Stadt. Er bezog sich dabei auf Gräff und auf den Vorstoß der Linken-Politikerin Katalin Gennburg. Sie hatte gefordert, kein Steuergeld mehr auszugeben, um Touristen in die Stadt zu locken.

Senatschef Müller: „Äußerungen schaden unserer Stadt“

Auf Twitter erklärte Müller: „Diese Äußerungen zu Zuzug und zur Einschränkung von Tourismus schaden unserer Stadt. Sie zerstören unser Selbstverständnis als europäische Metropole. Berlin freut sich über Besucherinnen und Besucher, denn sie bringen uns wichtige Impulse und frische Ideen und sie nehmen den Berliner Geist von Kreativität, Vielfalt und Freiheit mit in die Welt. Und wir wollen auch Zuzug.“

Die jährlich etwa 40.000 Neu-Berliner seien eine Bereicherung für die Stadt, sie würden Arbeitsplätze schaffen und für Wirtschaftswachstum sorgen. „Berlin war immer Heimat von Vielen. Ich will, dass das so bleibt. Diese Stadt freut sich auf ihre Gäste, auch in Zukunft!“

Dregger: „Niemand in der Fraktion teilt die Auffassung, Berlin brauche einen Zuzugsstopp“

Am Donnerstagabend äußerte sich CDU-Fraktionschef Burkard Dregger zur Diskussion, die sein Parteifreund Christian Gräff losgetreten hatte. „Niemand in der CDU-Fraktion teilt die Auffassung, Berlin brauche einen Zuzugsstopp. Trotz des Versagens von Rot-Rot-Grün, beim Wohnungs-, Kita- und Schulbau kommen jedes Jahr Zehntausende neu in unsere Stadt. Wir wollen Wachstum gestalten, wozu diese Koalition schon lange nicht mehr in der Lage ist“, sagte er.

Generalsekretär Evers: „Wir wollen keinen Zuzugsstopp für Berlin“

Am Freitag äußerte sich auch der Generalsekretär der CDU Berlin, Stefan Evers: „Wir wollen keinen Zuzugsstopp für Berlin, wir stehen für eine Ideenoffensive!“ Abschottung habe in der Geschichte der Menschheit noch nie Probleme gelöst und werde deshalb auch nie das politische Rezept der CDU sein.

„Das Wachstum unserer Stadt stellt die Politik vor enorme Herausforderungen. Der Senat scheitert krachend daran, diese Aufgabe mit Mut, Tatkraft und Weitblick anzupacken“, erklärte Evers weiter. Die CDU wolle und werde „das Wachstum zum Wohle aller Berlinerinnen und Berliner gestalten.“

Christian Gräff sagte mit Blick auf die Kritik aus seiner Partei: „Das gehört dazu, das verstehe ich auch.“ Man sei im Diskurs, er habe nun alles dazu gesagt.