Wetter in Berlin: DWD warnt vor Hitze

24. August: Sommerwetter in Berlin. Trisha und Nella genießen die Sonne am Lustgarten

Am Wochenende werden in Berlin und Brandenburg noch einmal Temperaturen bis 33 Grad erwartet. Danach wird es deutlich kühler.

Berliner und Brandenburger erwartet noch einmal ein heißes Sommerwochenende mit viel Sonnenschein. Am Sonnabend können bis zu 33 Grad in Berlin und Brandenburg erreicht werden. Regen wird nicht erwartet, stattdessen viel Sonnenschein. Der DWD gab eine Hitzewarnung heraus. Vor allem zwischen elf und 19 Uhr kommt es zu einer starken Wärmmbelastung.

Vor allem für alte und pflegebedürftige Menschen sei die Hitze extrem belastend, warnt der DWD und empfiehlt:

Gehen Sie nicht in die direkte Sonne

Gehen Sie nicht in der heißesten Zeit (nachmittags) nach draußen

Verschieben Sie körperliche Aktivitäten im Freuen auf die frühen Morgenstunden

Wetter in Berlin: Auch der Sonntag wird heiß

Ähnliche Temperaturen stehen der Region auch am Sonntag bevor. Vormittags ist es laut DWD heiter und trocken, nachmittags nehmen die Wolken zu. Dann sind auch einzelne Schauer und Gewitter möglich. In der Nacht zu Montag kann es ebenfalls gebietsweise Schauer und stärkeren Regen geben. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 17 Grad.

Der Start in die neue Woche wird dann deutlich kühler: Die Höchsttemperaturen liegen nur noch bei 20 Grad - was für die Jahreszeit allerdings normal sei, heißt es vom DWD. Am Vormittag ist es zudem stark bewölkt, Regen ist erneut möglich. Der soll aber am Nachmittag abnehmen. Auch die Nächte werden in der kommenden Woche kühler. Erwartet werden in der Nacht zu Dienstag Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad.

Die weitere Vorschau verspricht auch für den Rest der kommenden Woche ähnliche Temperaturen wie am Montag, mit Werten zwischen 17 und 23 Grad. Der Hochsommer in Berlin und Brandenburg scheint - zumindest fürs Erste - vorbei zu sein.

Wetter in Berlin - die Vorhersage des DWD im Detail:

Sonnabend: bei wenigen Quellwolken heiter, trocken. Höchstwerte 31 bis 33 Grad. Schwacher, am Mittag und am Nachmittag mitunter mäßiger Südostwind. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 21 bis 18 Grad.

bei wenigen Quellwolken heiter, trocken. Höchstwerte 31 bis 33 Grad. Schwacher, am Mittag und am Nachmittag mitunter mäßiger Südostwind. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 21 bis 18 Grad. Sonntag: Vormittags heiter und trocken. Am Nachmittag Bewölkungszunahme und einige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen und stürmischen Böen. Höchsttemperatur zwischen 28 Grad in der Prignitz und 33 Grad in der Niederlausitz. In der Nacht zum Montag von der Prignitz her auflockernde Bewölkung, entlang der Oder und Neiße stark bewölkt und weitere Schauer und Gewitter, im Laufe der Nacht nachlassend. Tiefstwerte zwischen 16 Grad im Südosten und 11 Grad im Nordwesten Brandenburgs.

Vormittags heiter und trocken. Am Nachmittag Bewölkungszunahme und einige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen und stürmischen Böen. Höchsttemperatur zwischen 28 Grad in der Prignitz und 33 Grad in der Niederlausitz. In der Nacht zum Montag von der Prignitz her auflockernde Bewölkung, entlang der Oder und Neiße stark bewölkt und weitere Schauer und Gewitter, im Laufe der Nacht nachlassend. Tiefstwerte zwischen 16 Grad im Südosten und 11 Grad im Nordwesten Brandenburgs. Montag: wolkig, kaum Regen. Deutlich kühler, wenngleich für die Jahreszeit normale Höchstwerte um 20 Grad. In der Nacht zum Dienstag wolkig, teils gering bewölkt, niederschlagsfrei. Abkühlung auf 11 bis 7 Grad.