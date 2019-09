24. August: Sommerwetter in Berlin. Trisha und Nella genießen die Sonne am Lustgarten. Am Sonnabend und Sonntag werden nochmal hochsommerliche Temperaturen erwartet, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Ab Montag wird es dann deutlich kühler.

Am Sonntag wird es in Berlin und Brandenburg noch einmal richtig heiß. Einzelne Gewitter in Brandenburg möglich. Danach wird es deutlich kühler.

Sommerwochenende Hitze in Berlin - Am Montag kommt der Temperatursturz

Berlin. Auch am Sonntag wird es in Berlin und Brandenburg noch einmal richtig heiß. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Temperaturen bis zu 33 Grad. Am Nachmittag soll es einzelne Schauer und Gewitter geben, im Osten und Südosten Brandenburgs seien auch einzelne starke Gewitter möglich.

Am Sonnabend hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch eine Hitzewarnung herausgegeben, die galt am Sonntag nicht mehr.

Am Flughafen Tegel musste ein Terinal wegen der Hitze vorübergehend geschlossen werden.

Wetter in Berlin: Start in die neue Woche deutlich kühler

Der Start in die neue Woche wird dann deutlich kühler: Die Höchsttemperaturen liegen nur noch bei 21 Grad - was für die Jahreszeit allerdings normal sei, heißt es vom DWD. Am Vormittag ist es zudem stark bewölkt, Regen ist erneut möglich. Der soll aber am Nachmittag abnehmen, dann wird es zunehmend heiter und bleibt überwiegend trocken. Auch die Nächte werden in der kommenden Woche kühler, wenn nicht sogar kalt. Erwartet werden in der Nacht zu Dienstag Temperaturen zwischen 6 und 11 Grad.

Die weitere Vorschau verspricht auch für den Rest der kommenden Woche ähnliche Temperaturen wie am Montag, mit Werten zwischen 17 und 23 Grad. Der Hochsommer in Berlin und Brandenburg scheint - zumindest fürs Erste - vorbei zu sein.

Wetter in Berlin - die Vorhersage des DWD im Detail:

Montag: wolkig, fast niederschlagsfrei. Deutlich kühler, wenngleich für die Jahreszeit normale Höchstwerte um 21 Grad. Schwacher, zeitweise mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Nachmittags zunehmend heiter und trocken. In der Nacht zum Dienstag klar oder nur gering bewölkt, niederschlagsfrei. Abkühlung auf 11 bis 6 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Dienstag: neben Wolken auch Sonne, niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 14 und 8 Grad.

Mittwoch: Meistens heiter und trocken. Höchstwerte 22 bis 25 Grad, schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Donnerstag zunehmend bewölkt, aber nur selten leichter Regen. Tiefsttemperaturen zwischen 15 und 11 Grad.