Fußgänger protestieren gegen E-Scooter, Fahrräder und Autos

Fahrende und parkende Autos, Radfahrer, E-Scooter und abgestellte Leihräder und -roller: Bei immer mehr Menschen in Berlin und zunehmenden Zahl an Mobilitätsangeboten wächst auch die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern um die begrenzten Flächen in der Stadt. Als Leidtragende in dieser Auseinandersetzung sehen sich die Fußgänger. Sie demonstrieren daher unter dem Motto „Rad ab!“ am Mittwochnachmittag erstmals für das Recht auf sicheren und ausreichenden Raum im Straßenverkehr. Organisiert wurde die Demonstrations vom Fußgängerverband FUSS e.V.

„Berlins Gehwege verkommen zu Rumpelräumen und Rennpisten“, kritisierte der Verband und forderte höhere Strafen für die falsche Benutzung der Gehwege. „Alle Fahrzeuge mit mehr als Schrittgeschwindigkeit dürfen nur noch auf der Fahrbahn sein, alle Autos und Leihfahrzeuge nur noch hier parken“, hieß es. Unterstütz wurde der Protest vom Landesseniorenbeirat Berlin, vom Sozialverband Deutschland sowie vom Blinden- und Sehbehindertenverband und der Verkehrswendeinitiative Changing Cities.

Übereinkunft über neue Regeln für E-Scooter

Wie am Wochenende bekannt geworden war, haben sich der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund mit vier großen E-Scooter-Leihfirmen darauf verständigt, dass die Tretroller nicht mehr ungeordnet auf Gehwegen, in Fußgängerzonen, auf öffentlichen Plätzen oder vor Denkmälern abgestellt werden dürfen. Auch eine automatische Drosselung der Geschwindigkeit wird diskutiert, sobald E-Scooter in diese Bereiche hineinfahren.

Als Erste Deutsche Stadt hatte Berlin schon vor drei Wochen mit den Anbietern beschlossen, das Abstellen der Tretroller am Brandenburger Tor und am Holocaust-Mahnmal zu verbieten. Der Fußgängerverband begrüße die Einigungen. „Auch die Leih-Fahrräder brauchen rasch solche Regeln“ sagte FUSS e.V.-Vorstand Roland Stimpel.